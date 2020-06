AMLO pide a Alfaro que no se rectracte de acusaciones en su contra

Villahermosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que no se retracte de las acusaciones que emitió ayer en su contra, al señalarlo como promotor de los disturbios por el asesinato de un joven, a manos de la policía local.

“Que no se retracte eh. No, no, no. Ayer él dijo que era yo. O sea, que me pedía a mí (que no interviniera) lo cual me pareció un exceso. Claro que no tengo absolutamente nada que ver. No debió mencionarme, debió señalar, si tiene las pruebas, a los dirigentes de Morena”, dijo.

Pero, añadió, “¿por qué dice ‘el Presidente de la República’ por qué me pide a mí que yo intervenga con mi partido si yo actúo de manera responsable? No soy dirigente de partido, no soy jefe de grupo, de pandilla, soy el representante del Estado mexicano”.

Durante la conferencia de prensa matutina que este viernes se realizó en Villahermosa, Tabasco, el mandatario destacó que tiene claro cuál es su papel, por lo que no va a descender o bajar a un pleito partidista, y lamentó los comentarios del gobernador de Jalisco.

“El debió cuidar sus palabras porque es autoridad; no tenía por qué señalarme, inmiscuirme. Debemos evitar la politiquería, hay que actuar todos de manera responsable”, señaló.

En este mismo tema de Guadalajara, se le preguntó si hay algún riesgo de que escale tal como ocurrió en Estados Unidos, donde se registraron protestas generalizadas en varias entidades.

Ante ello, el Presidente López Obrador llamó a todos los ciudadanos, a los jóvenes, a los ofendidos, indignados, agraviados, a que se actúe por la vía pacífica. No a la violencia. La violencia no es el camino.

Indicó que se puede llamar a grandes manifestaciones, aunque ahora deben ser con sana distancia.

También comentó que no tenía información de la policía de Ixtlahuatlán de los Membrillos, donde ocurrió la agresión en contra del joven Giovanni López.

Acompañado por integrantes del gabinete de seguridad, dijo que el tema específico no se trató hoy en la reunión de hoy, la que se realiza previamente a la rueda de prensa y que posiblemente mañana lo harían.

No obstante,reiteró que es un asunto que corresponde a Jalisco “y somos respetuoso de la soberanía del estado,eso tiene que ver con las autoridades locales”.

“Por eso me extrañó, me sorprendió que me señalara o me pidieran que yo intervenga en un asunto partidista, eso corresponde al gobierno estatal y si se trata de un asunto de la federación tendría que intervenir la fiscalía, no el Ejecutivo”, subrayó.