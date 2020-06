Restringir la movilidad soluciona combate al Covid-19: AI México

Ciudad de México. Las políticas de restricción de la movilidad han demostrado no ser la solución para enfrentar la pandemia de Covid-19, pues no sólo no han ayudado a reducir la velocidad de los contagios, sino que además han devenido en episodios de abuso de la fuerza en donde las víctimas perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad, como lo demuestra el caso del albañil Giovanni López Ramírez.

Así lo afirmó Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional (AI) México, quien lamentó que en el contexto de la emergencia sanitaria, buena parte de los trabajadores de la salud en el país laboran en condiciones de precariedad, sin equipo de protección suficiente, con jornadas extenuantes y en medio de represalias si deciden alzar la voz para denunciar estos abusos.

Durante el foro virtual “Resistiendo la pandemia” --en el cual participaron las directoras de AI en México, Perú, Puerto Rico y las Américas-- la especialista subrayó: “queda claro que las medidas de restricción, como los toques de queda, no son la solución para evitar contagios”, pues millones de personas viven al día y se ven obligadas a salir a la calle para buscar el sustento de su familia.

En un país como México, con más de 52 millones de personas en situación de pobreza (de las cuales 9.3 están en pobreza extrema), no pueden decretarse medidas de restricción de la movilidad, porque éstas ponen a la gente en la “disyuntiva trágica” entre salir a la calle y exponerse a un contagio de Covid, o respetar la cuarentena pero no tener dinero para comer.

Un ejemplo de los resultados negativos de las políticas supuestamente “contundentes” contra el Covid, como decretar toques de queda, es el de Giovanni López Ramírez, quien fue detenido por la policía en el estado de Jalisco por no portar cubrebocas, y luego fue entregado muerto a sus familiares, en un caso donde AI exigió la realización de una indagatoria exhaustiva.

“Estas políticas de populismo punitivo parecen buscar un rendimiento político. El gobernador (de Jalisco, Enrique Alfaro) quiso enviar el mensaje de ‘tomo las medidas más fuertes y contundentes’, pero resulta que esas medidas clasifican y afectan a la gente más pobre. […] Estamos frente a la politiquería de decir ‘tomo medidas contundentes para que nadie se contagie’, pero sin tomar en cuenta el contexto de pobreza”, enfatizó.

Por otra parte, la directora de AI México lamentó que en el país se ha enfrentado la pandemia de coronavirus con graves deficiencias en el sistema de salud y de derechos sociales, como parte de un escenario causado por “actos de corrupción” que se han repetido a lo largo de muchos sexenios.

“Por eso cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el decreto del 23 de abril diciendo que se reducirá el gasto público, le preguntamos ¿dónde está el dinero para la protección de las mujeres? El mes pasado llegamos a 260 homicidios dolosos de mujeres. ¿A dónde se va el dinero de los recortes presupuestales?”, cuestionó.

Reneaum enfatizó que la sociedad podría aceptar un recorte de fondos “si viene acompañado de una explicación, pero vemos que el sistema de salud está desmantelado, con gente que trabaja de forma precaria y en condiciones laborales que distan de ser dignas”.