Presenta AMLO gráfica "aplanada" de contagios; "esto no es Nueva York"

Palenque, Chiapas. “Esto no es Nueva York. Es distinto”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar “una gráfica aplanada” de contagios y fallecimientos por coronavirus en la zona metropolitana del Valle de México.

-¿Hay riesgo de que se convierta en Nueva York y se disparen los contagios? –se le preguntó esta mañana en su conferencia, donde los reporteros plantearon que en las calles no todos los ciudadanos se protegen.

-No. Ya no. Porque si fuese por la nueva etapa se expresaría después. Quizá no dos semanas, pero sí una semana, diez días.

-¿Usted cómo se está cuidando? ¿Toma algo? Ya vimos que en Mérida le ponían alcohol...

-Lo mismo que recomiendo: la sana distancia. El aseo, el lavado de las manos. Básicamente. La alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio.

“Y estar bien con mi consciencia. No mentir, no robar, no traicionar eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”.

Previamente, el mandatario presentó una gráfica para afirmar que los más de mil muertos reportados el miércoles no son de ese día.

-Entiendo el mensaje que quiere dar de confianza, pero ¿hasta dónde el gobierno está dispuesto a mantener las condiciones actuales o insistir a la gente que se cuide y tome medidas para que esto no se agrave? –le insistieron.

-No es el caso. Si se presentara rebrote, de inmediato se toman medidas. Lo más importante es salvar vidas. Es una pandemia. No se puede desaparecer el virus.

-Pero es constante el número de intubados.

-Sí, pero la proyección original en el número de hospitalizados era de 10 mil. Nos guiamos por lo que nos dicen los especialistas. Desde luego, tenemos que mantener las medidas de sana distancia, cuidarnos, pero esta es una gráfica aplanada.

“Esto no es lo que sucedió –vuelvo, ni modo, a las comparaciones- esto no es Nueva York. Es distinto.

“Espero que ceda, que se mantenga en descenso. Si no fuese así, vamos a tomar las medidas que se necesiten y no tenemos mayor problema, porque la gente, a pesar de que ya lleva tiempo en el confinamiento, actúa con mucha responsabilidad. Pero no queremos también exagerar, pedir más sacrificios de los necesarios. Es buscar un equilibrio poniendo siempre por delante que no se pierdan vidas humanas”.

-El número de casos ¿está estable o en ascenso?

-Estable en el caso de la ciudad. Y, de acuerdo a las proyecciones, se piensa que habrá un descenso.

“Esperemos que suceda, lo deseamos. Es muy triste hablar de estos temas, recibiendo estas noticias paras cualquier persona, más si tenemos una responsabilidad, porque somos responsables. No somos culpables, pero sí somos responsables”.