Pandemia no es excusa para frenar justicia o no rendir cuentas: Inai

La emergencia sanitaria por el Covid-19 no debe ser usada como excusa por las instituciones de justicia para frenar sus actividades, no rendir cuentas y no trasparentar su actuación, especialmente en asuntos relacionados con la pandemia, señalaron los participantes en un foro virtual organizado ayer por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Cynthia Cantero, coordinadora de los órganos garantes estatales del Sistema Nacional de Transparencia, señaló que aunque ya hay algunos avances en materia de justicia abierta y realización de trámites vía electrónica, dichos logros son más bien esporádicos y no están consolidados.

“La pandemia está deteriorando la capacidad de los sistemas de justicia para poder atender y responder a las necesidades de las personas, y el que no se rinda cuentas hace aun mayor el distanciamento entre la sociedad y las autoridades jurisdiccionales”, advirtió.

Por su parte, la investigadora universitaria Issa Luna, hizo ver que las mujeres son uno de los sectores sociales especialmente perjudicados por la falta de acción oportuna de los organismos judiciales durante la pandemia, ya que las autoridades no han actuado de manera unificada ante problemas como la violencia de género.

El también investigador y académico Guillermo Cejudo subrayó que la pandemia de Covid no debe agravar la lentitud y omisiones del sistema judicial, “sino que, al contrario, es una gran oportunidad para agilizar procesos y dar información de manera proactiva y anticipada”.