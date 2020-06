No se debe extender tanto el confinamiento: López Obrador

Palenque, Chis.Tras subrayar que la estrategia implementada en México contra la pandemia del Covid-19 ha sido la correcta, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “tenemos que ir cuidando que no se extienda tanto el confinamiento e ir poco a poco caminando hacia la nueva normalidad.

“Ya son muchos días, y la gente ha hecho un gran esfuerzo, un sacrificio, y no todos tenemos espacios en nuestras casas. La mayoría vive en espacios muy reducidos, hay hasta hacinamiento por la pobreza”, dijo en conferencia de prensa en instalaciones de la 4° Compañía de Infantería no Encuadrada.

Manifestó que no es lo mismo “si tenemos asegurado un sueldo cada semana, cada 15 días, cada mes, a tener que buscarnos la vida diariamente”. Por eso, “tenemos que ir regresando a la normalidad poco a poco, con protocolos de salud. Hay quienes opinan que nos volvamos a encerrar, que no haya movilidad para nada, pero eso tampoco es lo mejor”, afirmó.

Subrayó que no ha fallado la estrategia del gobierno frente a la pandemia. “Tuvimos suerte que no nos pegó primero y eso nos permitió prepararnos” para que no faltaran camas, se pudiera hospitalizar a todos los enfermos, contratar a médicos, especialistas y tener ventiladores para la emergencia.

López Obrador aseguró que ayuda mucho que se portan “con mucha responsabilidad” los gobernadores y presidentes municipales. “Pueden ser de distintos partidos, pero actuamos de manera coordinada” y nosotros, resaltó, “no nos vamos a pelear” con los mandatarios estatales. “Cada quien tiene su responsabilidad y estamos buscando la unidad”, afirmó.

Reiteró que no está en contra de las pruebas rápidas para detectar Covid-19, pero de acuerdo con los expertos “nosotros pensamos que la manera en que se hacen las pruebas en México es lo más adecuado”.

Está demostrado, agregó, que en las pruebas rápidas hay “un porcentaje de falta de eficacia” y no siempre resultan ciertas.

Informó que con el reinicio de la actividad económica, empresas automotrices las aplican en oficinas matrices en sus países de origen y se les pide que también lo hagan en las plantas establecidas en México.