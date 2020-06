Alta cifra de muertos por Covid-19, resultado de una actualización: AMLO

Palenque, Chis.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el número de mil 92 muertos por covid reportado el miércoles es porque “se hizo un ajuste en defunciones que se habían registrado o no se habían dictaminado”, y llamó a la población a que “no haya psicosis, no haya miedo, no haya temor”.

En su conferencia matutina insistió que hubo “un proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas” y reiteró que, de 30 países, por tamaño de la población, México se ubica en el lugar 18 de fallecimientos por la pandemia.

Sostuvo que el miércoles “hubo menos fallecidos que los mil registrados. Esto lo podemos observar bien en lo que sucedió en el Valle de México, que es donde tenemos más afectación por la pandemia”.

Al respecto, presentó el reporte que le envió la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde se indica que el martes se registraron 271 muertes en el Valle de México y el miércoles 157. “Y este día de 157 en la zona metropolitana es el día que se registran los más de mil fallecidos porque se hace una actualización”, abundó.

Dijo que presenta estos datos “para que no nos alarmemos, para que se conozca la realidad. No se trata de relajar la disciplina, sino de seguirnos cuidando, de mantener la sana distancia, de no salir de la casa si no es para la fundamental, lo indispensable”.

También presentó otra tabla sobre el número mundial de muertos por coronavirus, para señalar que “sólo se focaliza lo nuestro, no se habla de que es una pandemia que afecta a todo el mundo y hacer creer que solo es en México que sucede esta desgracia. Si tenemos estos resultados es fruto del buen comportamiento de la gente que se ha quedado en casa, se cuida”.

Citó que en Estados Unidos hay “5 mil 599 casos por cada millón de habitantes. Defunciones, 106 mil; y nosotros 11 mil. Como tienen casi tres veces más población por eso son tres veces más fallecidos que nosotros”.

Sostuvo que ante la crisis sanitaria “no podemos caer en una actitud derrotista, fatalista, tenemos que salir adelante como vamos a salir. No quiere decir que ya no tengamos la pandemia. Sí, es terrible y causa pérdida de vidas humanas y dolor, pero vamos a seguir domando la pandemia”.