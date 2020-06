Amplía Segob campaña contra violencia hacia las mujeres

Ciudad de Mexico. La secretaría de Gobernación amplió la campaña para visibilizar la violencia contra las mujeres y la violencia familiar, dentro de las medidas para afrontar el confinamiento doméstico por la pandemia de coronavirus. En el primer bloque de materiales, difundido la semana pasada, el mensaje central fue “Cuenta hasta 10”, “saca la bandera blanca de la paz”; ahora es #NoEstásSola y #Llamaal911

“Con el objetivo de crear conciencia y visibilizar las violencias contra las mujeres y la violencia familiar, el Gobierno de México difunde mensajes para enfrentar mejor la contingencia sanitaria”, dijo la dependencia.

En los nuevos espots y posters se indica: “Nadie debe ejercer ni vivir la violencia”, “La violencia no es normal, o se justifica, no es tu culpa”, No te desesperes:Respira y reflexiona”, “Si vives violencia, apóyate en una amiga o aliada”, “Te escuchamos, te creemos, te apoyamos”, “Invadir tu intimidad es violencia”, “Si sabes de una situación de violencia, pide ayuda o denuncia”, “Antes de enojarte con tu pareja, respira y reflexiona”.