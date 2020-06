Niega Semarnat aval a solicitudes de cultivos transgénicos

Ciudad de México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que no dio su aval a 19 solicitudes de siembra de algodón genéticamente modificado, debido a que no se realizó reunión pública de información, lo cual no implica cancelación de este cultivo en el país, ya que hay 22 permisos de siembra comercial en 1.5 millones de hectáreas.

Consideró que es momento de evaluar la pertinencia de los cultivos transgénicos frente a la responsabilidad de proteger el reservorio genético que nuestro país alberga, así como evaluar lo más conveniente para México. No se puede poner en riesgo especies que brindan servicios y productos, como la planta de algodón.

Aunque los permisos los otorga la Secretaría de Agricultura, la Semarnat tiene la facultad de otorgar dictámenes vinculantes.

En un comunicado la Semarnat argumentó en las solicitudes de permiso el incumplimiento de la consulta indígena que señala el Artículo 108 de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. Las autorizaciones, que fueron otorgadas en la administración anterior, están vigentes y no requieren nuevos trámites.

Explicó que en las zonas en donde se siembra algodón genéticamente modificado se reporta baja incidencia de insectos y otras especies, en las cuales han surgido plagas secundarias, para las cuales esa variedad no tiene efecto, y han obligado a frecuentes aplicaciones de insecticidas.

En lo que respecta a la consulta indígena de las 19 solicitudes negadas por la Semarnat, el 66 por ciento de la siembra de algodón transgénico se realiza en Chihuahua, un estado con fuerte presencia indígena. Otras solicitudes son enChihuahua, Baja California, Coahuila, Durango, Tamaulipas y Sonora, que también tienen presencia indígena en la vecindad de las siembras. Lo anterior, además de estar asentado en la LBOGM, fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la soya transgénica.