Mantiene AMLO gira por sudeste pese a depresión tropical

A pesar de los aguaceros que ha generado la depresión tropical tres en el sureste del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que no cancelará su gira. David León, director de Protección Civil, indicó previamente que no hay riesgo.



“Sí mantenemos la gira a pesar de la lluvia, de los aguaceros tan fuertes de esta depresión tropical. Vamos a dar el banderazo –a las obras del Tren Maya- aquí en Yucatán del tramo del tren maya que corresponde a este estado”.



Debido a la dificultad para escuchar las preguntas que le hacían, justamente por la lluvia, apresuró la conclusión de su conferencia de prensa, la cual duró aproximadamente hora y media.



Una pregunta más “porque no se escucha; me recuerda cuando niño, las láminas de zinc, cuando llovía. Arrulla la lluvia así. Ya después, cuando se es grande y se tiene una responsabilidad, ya no duerme uno bien, ya da preocupación”, sostuvo en la Base Militar Número 8 , en Mérida, Yucatán.



Previamente, cuando respondía una pregunta, se cayó por unos momentos la señal de Cepropie.



Confirmó que después del banderazo de las obras del tren maya que dará a las 11 de la mañana en el Tramo 3 Calkiní-Izamal, viajará por carretera a Campeche para pernoctar. Ahí será mañana la reunión de seguridad y posteriormente su conferencia de prensa. Luego se trasladará a Escárcega para dar otro banderazo a obras de otro tamo del Tren Maya.



“De ahí nos vamos a dormir a Palenque (Chiapas) para hacer lo mismo el jueves, y el viernes vamos a estar en Tabasco; sábado y domingo, en el sur de Veracruz.



Confió que “se atempere este mal tiempo”.



Previamente, David León, director de Protección Civil, explicó que la depresión tropial ha generado daños menores a infraestructura, deslizamiento de terrenos, algunas anegaciones, caídas de árboles, “nada de consideración al momento. Las presas no representan un riesgo.



Indicó que desde el 25 de mayo han emitido alertas puntuales para “prepararnos de manera adecuada. La afectación de esta depresión se presentará en Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Yucatán”.



Indicó que los hospitales que atienden a pacientes con Covid en la Región trabajan con normalidad. Y dijo que exise un despligue aproximadamente de 9 mil efectivos del Ejército, a través del Plan DN-III, de la Marina, mediante el Plan Marina, y de la Guardia Nacional, además de que los consejos estatales de Protección Civil están funcionando de manera puntual. También, dijo, que hay brigadas de Conagua, la Comisión Federal de Electricidad y servidores públicos atendiendo a la población.



Llamó a estar atentos a los pronósticos de vientos, escurrimientos, desbordamientos de ríos, deslizamientos y caídas de árboles.



Mencionó que por si acaso son necesarios, se han habilitado seis mil albergues temporales en la región.



Explicó que la depresión que se encuentra sobre la bahía de Campeche es parte de los remanentes de la tormenta tropical “Amanda”, que se formó en el Pacífico mexicano.