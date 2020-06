Giran órdenes contra servidores públicos involucrados en caso Iguala

Con base en investigaciones de la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial ya giró órdenes de aprehensión contra servidores públicos involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Confió que pronto habrá buenos resultados, y resaltó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha estado proporcionando información, facilitando que se hagan las investigaciones para conocer al verdad.



“Esta es una espina clavada, es algo que duele a México, y no va a quedar en el olvido. No va a funcionar el llamado pacto del silencio. Tenemos que saber lo que sucedió en Ayotzinapa… No hay ningún límite” en las investigaciones, sostuvo en conferencia de prensa en la Base Aérea Militar Número 8.

-¿Se va a permitir al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes interrogar a mandos militares? –se le preguntó.

-Se están haciendo las investigaciones y no hay ningún límite; queremos saber la verdad y la Secretaría de la Defensa está coadyuvando en la investigación, está aportando pruebas y todos los documentos que posee. Esto ya está en manos de la fiscalía y está abierta la investigación. No habrá impunidad. Tenemos que aclarar lo que sucedió, saber donde están los jóvenes y tiene que haber justicia en este caso –respondió.

Aseguró no tener el dato exacto de las órdenes de aprehensión girada, pero “todos están participando”, sostuvo.

“Hemos hecho el compromiso de conocer la verdad. No vamos a descansar hasta saber qué sucedió, donde están los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Es un asunto de Estado. He hablado personalmente con el presidente de la Suprema Corte, con el fiscal de la República, y hemos llegado al acuerdo de trabajar de manera conjunta, y se está avanzando en las investigaciones”, manifestó.