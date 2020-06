Da AMLO banderazo de salida a tercer tramo de construcción de Tren Maya

Al dar el banderazo de salida al tercer tramo de construcción del Tren Maya, en Maxcanú, Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este tipo de obras ayudarán a acelerar la recuperación de la economía. Además, consideró que “vamos a salir pronto de la crisis”, porque el peso mexicano se ha ido fortaleciendo y hay otros indicadores que así lo señalan. También anunció que el empresario Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta, lo representará como supervisor de la construcción del ferrocarril.



Afirmó que la obra “llega en buen momento” para reactivar la economía y “la mejor manera de hacerlo pronto está en la industria de la construcción, que tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras públicas, en este caso las vías para el tren, se generan empleos y se reactiva la economía regional”.



Desde la Península de Yucatán, resaltó que “ya tocamos fondo en lo que tiene que ver con la crisis económica y vamos a la recuperación. Hoy mismo lo estamos constatando, cuando empezó la crisis por la pandemia (por el Covid-19), se nos devaluó el peso. Llegó a estar a más de 25 pesos por dólar y se ha venido recuperando, hoy ya está a menos de 22 pesos por dólar. En muy poco tiempo se está fortaleciendo de nuevo nuestra moneda”.



Me da mucho gusto dar este banderazo, agregó, “porque va a significar que haya trabajo, empleos, bienestar, alegría”. Subrayó que la cultura del pueblo “siempre no ha salvador ante cualquier adversidad y ahora vamos a salir adelante”.



La construcción del tercer tramo del Tren Maya, de Calkiní, Campeche, a Izamal, Mérida, estará a cargo del Grupo Indi, de Manuel Muñozcano, a quien el presidente conoce desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, porque la empresa participó en la construcción del segundo piso del Periférico.



“Qué bueno que ya licitamos, que se firmaron contratos para los cuatro tramos (del tren Maya), desde Palenque hasta Cancún. Ya hay cuatro grandes empresas. Ayer dimos el banderazo al tramo que le corresponde a la compañía ICA, y ahora vamos a hacer lo propio en este tramo que está cargo de la compañía Indi, de Manuel Muñozcano. Ellos ganaron la licitación para esta obra de poco más de 170 kilómetros, con una inversión de 10 mil millones de pesos”.



“Conozco a Manuel Muñozcano desde hace cerca de 20 años. Estaba jovencito, porque con ellos comenzamos la construcción del segundo piso en la Ciudad de México. Ahí andaba joven, con el papá en la obra. Por eso, puedo dirigirme a él para que se actúe con responsabilidad”.



Recordó que ayer a Guadalupe Phillips Margain, de ICA, le hizo un exhorto para que “se cumpla en tiempo y en presupuesto, que se haga bien la obra, que no se incremente el costo, que sea al precio convenido, diez mil millones (de pesos), y que se entregue a tiempo, si es posible antes”.



López Obrador insistió que tiene que que haber un cambio de actitud en las empresas dedicadas a la construcción. “Que cumplan, que sean responsables, que se acabe el influyentismo en la entrega de las obras, que no haya sobornos, moches, corrupción, que podamos tener una relación transparente, honesta, entre las empresas y el gobierno”.



Indicó que “independientemente de lo que establece la legalidad, he decidido que me represente como supervisor de obra el empresario turístico Daniel Chavéz, que lo va a hacer de manera honorífica”.



Indicó que el empresario le estará informando periódicamente del avance de la obra y seguramente, dijo, habrá mas supervisores, “el mismo Rogelio Jiménez Pons –director de Fonatur- que es el responsable encargado por parte del gobierno federal de esta obra”.



López Obrador ratificó que pese al mal tiempo por la depresión tropical tres, continuará con su gira para dar los banderazos de construcción a tramos del Tren Maya, “nada más cuidándonos con la sana distancia y actuando con disciplina, para que no haya un rebrote de la pandemia, porque también en eso se va a avanzando. Poco a poco se ha ido domando la pandemia del coronavirus en nuestro país.



“Ha dejado fallecimientos, mucha tristeza, pero ya tenemos ahora más preparación para que nadie se quede sin ser atendido en un hospital, que nadie se quede sin tener la oportunidad de ser tratado en terapia intensiva”.

Recordó que cuando comenzó la pandemia, en México no se tenía el números de camas suficientes para atender enfermos de Covid-19, y ahora afortunadamente sí, pero “no deseamos que nadie se hospitalice. Es mejor siempre prevenir que curar, por eso tenemos que seguirnos cuidando todos y salir solo a lo que es indispensable, a lo básico y hacer caso a las autoridades que están dictando las medidas sanitarias”.



Nos vamos a seguir encontrando, afirmó, porque “voy a estar viniendo de vez en cuando a supervisar esta obra, porque nos urge que se termine. Si no es en el 2022, que sea en el 2021, que sea lo más pronto posible”, sostuvo.