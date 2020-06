Agradece AMLO a Damián Alcázar apoyo a favor de la transformación

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al actor Damián Alcázar su apoyo a favor de la transformación de México.



“Suele pasar que periodistas, artistas o escritores se refugien en la supuesta objetividad o independencia para no comprometerse (que sabemos es una forma hipócrita de tomar partido). Tú en cambio, Damián, sin dejar de ser libre, te defines a favor de la transformación. Gracias”, apuntó el mandatario en sus redes sociales.



Compartió el mensaje que previamente el actor dirigió a través de un video “para esos adultos pusilánimes, cobardes, resentidos, no sé… corruptibles, que crean las fake news”.

Tú en cambio, Damián, sin dejar de ser libre, te defines a favor de la transformación. Gracias pic.twitter.com/p4cLFiGqfu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 2, 2020



Damián Alcázar les dijo: “a mí no me metan en sus cosas, yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano, y lo está haciendo constantemente, a pesar de todos ustedes. Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, eso es asunto suyo. Pero a mí no me metan, no me pongan en sus fake news, por favor.



“Suban una foto de ustedes y digan: yo voté por Andrés Manuel López Obrador y me siento defraudado, bla, bla, bla. Yo no, yo sigo apoyando a nuestro presidente, que lo está haciendo como un verdadero hombre, sí señor”.