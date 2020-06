Sindicalizados liberan un carril de acceso a terminales del AICM

Ciudad de México. Luego de 10 horas de bloqueo, trabajadores sindicalizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) liberaron uno de cuatro carriles de la avenida de acceso principal de las terminales 1 y 2.

Durante una mesa de negociación entre César Catellanos, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria y Servicios Conexos de la República Mexicana, con autoridades aeroportuarias, que duró seis horas, firmaron una minuta.

Acordaron que Gobernación intervenga para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), libere los recursos para el pago de utilidades de más de 700 agremiados.

"Las autoridades nos dicen que no hubo una utilidad para el aeropuerto más importante del país en el ejercicio 2019, cuando en este período transportó más de 50 millones de pasajeros. Argumentan que no hubo ganancias porque se destinaron entre otras cosas a las construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Eso no es nuestra deuda, somos trabajadores, están afectando a más de 700 familias porque ese ingreso ya lo tenían previsto para medicamento o comida, colegiaturas y demás" señaló el líder sindical en entrevista con La Jornada.

Durante la manifestación los inconformes gritaron consignas como "Entreguen el dinero", "señor presidente, saque a su gente", "López Obrador, fuera corrupción del AICM", "Rosano da la cara", además cargaban pancartas en las que se leía: “¿Y nuestras utilidades en la cartera de quién buscamos?”, "La corrupción en el AICM sigue", "Es nuestro reparto de utilidades, nadie por encima de la ley".

"Es la primera vez que no quieren repartir utilidades. En otros años no tuvimos problemas de pago. El aeropuerto tenía comprometido la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA) para el pago de la nueva terminal aérea. Las autoridades reiteran que no hay recursos.

"Desde hace una semana estamos buscando una respuesta, pero nos cerraron las puertas. Jesús Rosano, director general del AICM, no se ha acercado con nosotros y el ingeniero Jordo Mesenger, quien es el encargado de la dirección de administración nos ha dado la espalda, por eso tomamos la decisión de cerrar los accesos de las terminales 1 y 2", agregó César Castellanos.