Seade se reúne mañana con comisión senatorial de seguimiento al T-MEC

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal informó que mañana martes el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade sostendrá una reunión virtual con la Comisión de Seguimiento al T-MEC , que preside la senadora priísta, Claudia Ruiz Massieu, ya que ese acuerdo comercial entrará en vigor el 1 de julio próximo.

Monreal, también coordinador de los senadores de Morena, indicó que insistirá con los grupos parlamentarios del Senado en la realización de un periodo extraordinario en la Cámara Alta en la tercera o ultima semana de este mes para aprobar seis leyes que hacen falta para adecuar el T-MEC.

En conferencia de prensa virtual, Monreal manifestó que las comparecencias de funcionarios ante la Jucopo “no están canceladas”, solo se abrió un compass de reflexion y análisis, después de la reunión con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

La reunión con el director del Insabi, Juan Ferrer prevista para este marte no se llevará a cabo, hasta nuevo aviso. Monreal subrayó que “hay un compass de espera”. Abundó el morenista que el pasado sábado conversó con los coordinadores del bloque de contención; Mauricio Kuri, del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado, de MC, y Miguel Ángel Mancera del PRD, sobre las comparecencias y el trabajo del Senado.

Comentó que los trabajos en el Senado podrían reiniciarse a partir del 15 de junio, de manera gradual “para cuidar la vida y la salud de todos”. Este martes, dijo, sostendrá un encuentro con su bancada.

Monreal manifestó su apoyo al reinicio de las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador por varios estados esta semana. El ejecutivo realiza sus giras, “porque tiene información de que puede realizarlas”, necesita enviar un mensaje de aliento y esperanza, y “la mayoría en el Senado lo respalda, no podemos dejarlo solo. La mayoría en Senado ha decidido cerrar filas con el presidente. El intenta reactivar la economía”.

Destacó que no fue apresurada la decisión de reanudar sus giras porque “como Comandante en jefe de los dos ejércitos que están al frente de la contingencia: el de la batas blancas y el de uniformes verdes, grises y azules, necesita enviarles un mensaje de aliento solidario y al resto del país un mensaje de esperanza y confianza”.

A diferencia de otros países, en México la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 se ha manejado bien, y puso como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde dijo, “ya van vas más de 108 mil muertos”.

Monreal subrayó que en México, “no tenemos revuelta social, no tenemos desabasto de alimentos, no tenemos asonadas, no tenemos calles en la anarquía y caos, salvo estas manifestaciones legítimas de cláxones y vehículos que se presentaron el pasado sábado”.