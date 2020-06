Protestas de la oposición, por el combate a la corrupción y privilegios: AMLO

Al recordar que fue su administración la que propuso la revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que si la población no lo apoya en 2022 durante dicha consulta, dejará su cargo, pero sostuvo que la inconformidad de grupos que se han manifestado en oposición es por el combate a la corrupción y a los privilegios, lo cual, ratificó, seguirá siendo el eje de su gobierno.

Luego de las protestas y voces en las que se pidió su renuncia, el Jefe del Ejecutivo, reiteró que no hay ningún problema con las manifestaciones, ya que es parte de la democracia.

“Creo que en efecto, tienen derecho a manifestarse. La diferencia entre una dictadura y una democracia es que en la democracia hay libre manifestación de las ideas, se garantiza el derecho a disentir; no veo ningún problema. Creo que así es la democracia, nosotros mismos propusimos la revocación de mandato, en la Constitución se establece que periódicamente, en este caso, a principios de 2022, incluso había yo propuesto que fuese en 2021 la revocación de mandato, (pero) la oposición no aceptó y se acordó que fuese esta consulta para 2022”.

Al hablar de los motivos de las protestas, expresó: “Entendemos el por qué de la inconformidad, de los ataques al gobierno que represento: se está acabando con los privilegios, se está acabando con la corrupción; hay quienes no quieren dejar de robar, que continúen privilegios y que continúe el clasismo, que sólo se atienda al que tiene mayores posibilidades económicas y se le dé la espalda a los pobres”.

Recordó que en 2022 se preguntará mediante dicha consulta si desea que el presidente de la República se continúe o renuncie, pero llamó a que el ejercicio se realice sin violencia.

“El pueblo manda, el pueblo es el que decide en la democracia, si la gente dice que renuncie, pues dejo la presidencia, no puedo estar gobernando sin el apoyo de los ciudadanos, no comparto la idea que si un gobernante tiene una aceptación, como sucede, del 20 por ciento, sólo porque lo eligieron por seis años tiene que seguir en el cargo. Un presidente sin respaldo popular no sirve para nada. Nosotros estamos llevando a cabo una transformación y el motor de ese cambio es el pueblo”.

Si deciden que continúe, lo hará hasta 2024, pero “no más” tiempo, ya que recordó que es partidario de la no reelección.