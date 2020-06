INE determinará normas para reelección de legisladores

Ciudad de México. Durante una reunión virtual con diputadas federales de distintos partidos, el consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que será el órgano electoral el que ponga las normas relacionadas con los procesos de reelección de legisladores ante la falta de una ley reglamentaria en la materia.

“Pasó lo que no se quería: no hay ley reglamentaria; no obstante, las normas las pondrá el INE y aunque no era lo ideal, no es la primera vez que el Instituto lo haga”, indicó.

A la par, garantizó que el órgano electoral será garante de la paridad horizontal en la reelección, porque “competir por la reelección es un derecho de las y los legisladores electos, no una decisión de los partidos”.

Frente al Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva que se desarrolló este lunes, el consejero presidente del INE pidió a las legisladoras tener la tranquilidad de que el tema de paridad no se va a poner a competir con el de la reelección.

El encuentro, en el que participó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas, tuvo como objetivo revisar el avance de la armonización legislativa de los estados con la reforma en materia de violencia política de género.

En busca de asegurar que todos los estados cumplan con dicha reforma, e Independientemente de dicha homologación, el INE emitirá lineamientos generales y una facultad de atracción, agregó Córdova.