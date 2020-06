Inaugura AMLO tramo Izamal-Cancún del Tren Maya

Lázaro Cárdenas, QRoo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio hoy a la obra del tramo Izamal-Cancún del Tren Maya, un proyecto “concebido para reivindicar al sureste del país” y con el que, abundó, también se da paso a una etapa en la que se acabó “la ineptitud, irresponsabilidad e influyentismo y corrupción en la industria de la construcción”.

Luego de que la directora de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Guadalupe Phillips Margain, empresa a la que se concesionó este tramo, informó que el proyecto incluye 520 kilómetros de doble vía férrea y la ampliación a cuatro carriles de la carretera de 224 kilómetros, el mandatario acotó que la compañía no podrá aumentar el precio y el tiempo de construcción pactados.

“Hay empresas irresponsables que han llevado a la cárcel a presidentes de otros países, altos funcionarios, caracterizadas por la irresponsabilidad y la corrupción”, recordó.

El mandatario confió que ICA –que tiene la concesión de la carretera hasta 2052- cumplirá con el presupuesto de 27 mil millones pactado en el contrato.

“Porque ya no hay ampliación, no es de que ‘hicimos mal los cálculos y necesitamos ampliación’. Es precio alzado. Y lo mismo en el tiempo. Tiene que estar terminado en 28 meses. Nada de que ‘llovió mucho y no se pudo trabajar’. Tenemos que terminar en tiempo y en presupuesto. Y claro que se puede. Ahí está el ejemplo de los ingenieros militares, que construyen el aeropuerto Felipe Ángeles”, resaltó.

Además, el presidente resaltó que desde tiempo no se realizaba una inversión como la que se hará con el Tren Maya para el sureste de México, y sobre todo, sin contratar deuda.

Se trata, abundó, de recursos obtenidos “con la nueva política de no permitir la corrupción y cuidar el gasto, de hacer un gobierno austero, sin lujos. Todo lo ahorrado es para este tipo de obras, para devolverle al pueblo lo que por derecho y justicia le corresponde”.

Resaltó que en los 40 años recientes solo creció Cancún y que ahora con el tren, se busca un desarrollo más equilibrado en todo el país y ponderó que en los cinco tramos del tren se crearán 80 mil empleos directos -15 mil solo en el tramo Izamal-Cancún- y en 150 mil en 2021

En el evento, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, sostuvo que el tren será la “herramienta idónea para impulsar el desarrollo regional del sureste, del mundo maya, una tarea urgente para abatir la desigualdad”.

A su vez, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, dijo que según un informe de ONU Hábitat, con el tren un millón de personas saldrá de la pobreza y el PIB del país crecerá 1.6 por ciento.

“No es solo un tren, sino un proyecto integral para empezar a saldar el adeudo histórico con el sureste. El tren es con la gente, para la gente y de la gente”, declaró.