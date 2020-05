Ya son 87,512 casos y 9,779 decesos en México

Ciudad de México. A partir del próximo lunes, los estados podrán tomar decisiones sanitarias adicionales a las nacionales para hacer más restrictiva la movilidad en espacios públicos, pero no al contrario , advirtió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

En la conferencia vespertina de Palacio Nacional señaló que la Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD) finalizó este 30 de mayo debido a que en el país prevalece una focalización, una asincronía de las epidemias, y lo más pertinente es que haya un manejo regional, pero tutelado por la autoridad sanitaria federal, por eso la importancia de que haya un solo semáforo nacional .

El subsecretario estuvo acompañado por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien detalló las nueve intervenciones para el cumplimiento del protocolo de regresos a clases, entre ellas garantizar el acceso de las escuelas a agua, jabón o gel antibacterial y maximizar el uso de espacios abiertos, así como empleo obligatorio de cubrebocas.

López-Gatell recordó que al inicio de la epidemia de Covid-19 en México se diseñaron acciones focalizadas, y apreciamos que era razonablemente dispersa la transmisión, por lo que consideramos muy importante tener una intervención nacional generalizada .

Por ello, explicó, se determinó la interrupción de las actividades del sistema educativo nacional, que con una sola medida administrativa de carácter central suspendió la circulación en el espacio público de 40 millones de personas. Ese fue el pivote de la JNSD, después se agregaron los otros dos ámbitos, el laboral y el social, y nos permitió tener impacto nacional .

Informó que los casos nuevos confirmados de Covid-19 fueron 2 mil 885, frente a 3 mil 227 reportados el viernes, por lo que los acumulados confirmados suman 87 mil 512, mientras el registro de muertes fue de 364, para alcanzar 9 mil 779 decesos corroborados por laboratorio, cuando el día anterior se confirmaron 371. Asimismo, insistió en que a partir del primer minuto de este 1º de junio no se volverá a una normalidad como se conocía antes, y llamó a la población a no tener temor.

No quiere decir salir a la calle a las actividades normales, que quede clarísimo; tampoco es que comercios, negocios y empresas pueden abrir, no, no. Donde hay semáforo rojo, tal como está estipulado en el acuerdo secretarial que se publicó el 15 de mayo, sólo pueden estar en función las actividades esenciales, incluyendo las tres nuevas, como construcción, minería y el sector automotriz, nada más , explicó.

En cuanto a las medidas para el regreso seguro al trabajo, el titular del IMSS detalló las que deberán aplicar las empresas, de las que se han registrado 17 mil 854 que aseguran cumplir las acciones sanitarias para su reapertura, que incluyen desde señalización hasta protocolos en el ingreso del personal. También mostró ejemplos de la distribución en áreas de trabajo e insistió en que deberán sanitizarse todas las zonas comunes, sanitarios, superficies de contacto, así como mantener estrictos protocolos de sana distancia, incluso en áreas de cafetería y comedor.