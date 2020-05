Critican feministas difusión de imágenes de senadora morenista

Ciudad de México. Feministas criticaron la difusión de imágenes de la senadora morenista, Malú Micher con el torso desnudo, derivado de un incidente en la reunión virtual de la Junta de Coordinación Política con el gobernador del Banco de México. Precisaron que se la está cosificando y que esa filtración es violencia de género. Por el contrario descartaron que los señalamientos hechos por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell a la senadora panista, Alejandra Reynoso sean misoginia o mansplaining.

Nicté Ha Tovar, de Las del Aquelarre Feminista expresó la colectiva apoya a Micher por este “accidente” y consideró que “quienes filtraron las imágenes deben ser sancionados, pues esto se relaciona con la cosificación de nuestros cuerpos, se intenta anular su identidad y toda su trayectoria política, y reducirla a este incidente. Todo se enfoca al escrutinio a la cosificación”.

Daptnhe Cuevas, directora ejecutiva de Consorcio para le Diálogo Parlamentario y la Equidad, expuso que éste, a diferencia del ocurrido en la comparecencia de Lopez-Gatell, es “sin duda un caso de “violencia de género; en la filtración sí hay intención de evidenciarla, de hacer mofa, escarnio, de burlarse de ella en su condición de mujer”.

Sobre lo dicho por el subsecretario a Reynoso, expuso que “no es violencia política ni hay ningún tipo de misoginia ni mansplaining. Ahí fue clara la intención de no querer entender lo que se estaba explicando. No tiene los elementos para ser ni de misoginia ni violencia. Cuando alguien está siendo poco atenta, se se le puede señalar, lastimosamente era una mujer. No se refirió a ella en su condición de mujer, sino de persona. Para que una violencia tenga el componente de género tiene que ser algo dirigido a la mujer por su condición de género. Distinto hubiera sido si le respondiera algo así como, siempre pasa lo mismo con ustedes las mujeres, por más que se les dice no entienden”.

Tovar consideró que Reynoso se intenta “colgar de la lucha y logros del movimiento feminista en un intento de utilizarlo como instrumento de ambición política para el PAN, el cual se ha encargado de violentar los derechos de las mujeres” al oponerse a la despenalización del aborto, por ejemplo.

La feminista Martha Tagle, diputada del MC señaló a este medio que López-Gatell fue “soberbio, grosero, arrogante” y quiso mostrar “superioridad”, hubo “mansplaining” y debe disculparse.

Intentó señalar que la senadora tiene “algún tipo de déficit de atención”. Lo dijo de manera muy “elegante y científica”, pero eso quitó lo grosero. “El tiene la obligación de contestar a los legisladores”, además ese “tipo de actitudes no las tuvo con los legisladores”.