Más de 15 mil empresas se han registrado para reabrir el próximo lunes: IMSS

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que hasta el momento 15 mil 398 empresas, de las industrias agregadas como esenciales, se han registrado para reabrir el lunes próximo. Sin embargo, deberán contar con un aval final del IMSS para reiniciar sus operaciones.

De las poco más de 15 mil, 8 mil 189 son de la construcción y, aunque representan más de la mitad de los registros, al momento sólo 6 por ciento tiene la autorización de reactivación. En tanto, se tiene un registro inicial de 5 mil 397 compañías de la cadena de transporte, y mil 184 de minería, que igualmente deberán concluir el trámite para tener luz verde del IMSS para operar.

Robledo dijo que los datos asentados en los formatos, entre estos para cumplir con los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria frente a Covid-19 (registro de la empresa, autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria, validación por parte del IMSS) son bajo protesta de decir verdad.

“Todo esto es bajo protesta a decir verdad y a partir de eso se les da la aprobación. Esto ha sido posible a partir de un eje, a partir del trabajo de convencimiento, no ha sido por la fuerza, y hacerlo de manera corresponsable, a partir de esta confianza y diálogo”, señaló.

En cuanto al tamaño, la mayoría de las empresas registradas al momento hacia la reapertura del 1 de junio (9 mil 993) son pequeñas; 3 mil 376 medianas y 2 mil 085 grandes.

Sin embargo, puntualizó, cualquier empresa puede iniciar el proceso de inscripción y, en su caso, se hará válido cuando en la entidad, acorde al semáforo sanitario, se permita la actividad y giro correspondiente, como en el caso del turismo.

Más adelante, en la ronda de preguntas dijo que en el caso de Sonora 401 empresas han hecho su protocolo, 148 de la cadena productiva del sector automotriz y 251 de minería, de la cual ya se ha autorizado el 94 por ciento, porque este sector no tiene concentración en zonas urbanas y, por tanto, de amplia concentración de personas, explicó.

“No queremos establecer una relación de amenaza, creemos que si las empresas cuidan a sus trabajadores – y en caso de que haya síntomas acudan a su unidad de salud- vamos a evitar que haya rebrote o se tenga que cerrar un centro de trabajo. Lo que queremos es entrar en esta dinámica de responsabilidad y de confianza. Si antes la sociedad no confiaba en el gobierno era porque el gobierno no confiaba en la sociedad. Si hubiera alguna denuncia ojalá no la hagan saber”, señaló Robledo.

El camino a la nueva normalidad es el sano retorno, y en particular para la reactivación de la economía, dijo.

El otro elemento es que haya un equilibrio entre contagios frente a la salud con el bienestar de las personas, con la salud de la propia sociedad, con los bienes de subsistencia.

Dijo que la nueva normalidad tiene también con el sentido de ser solidario y, al mismo tiempo, adaptarnos a esta nueva enfermedad.

Subrayó que los lineamientos incluyen la obligación de colocar filtros de entrada, horarios escalonados, seguridad sanitaria en el transporte, asuntos de ingeniería, barreras físicas, señalización de por dónde deben caminar las personas, el seguimiento de los signos y síntomas y equipo de protección personal.