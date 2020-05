Continuará el apoyo a creadores e investigadores, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continuará el apoyo a los creadores, estudiantes e investigadores, aun cuando las becas se hayan otorgado en el periodo neoliberal. Sin embargo, se pronunció a favor de que se de oportunidades a una nueva generación de artistas.

“Lo de los fideicomisos que está ahora en debate, que nadie se preocupe, los recursos van a seguir llegando para becas, para estudiantes, para investigadores, para creadores, lo mismo.

“Y no hay ninguna censura, no porque las becas las hayan dado en la época del neoliberalismo y se haya beneficiado a gente vinculada al régimen, ya vamos a dejar nosotros (y preguntar) ¿’y tú eres conservador’? No, pues nos quedaríamos sin nadie en estas instituciones porque la mayoría se fue formando durante el periodo neoliberal ¿cuánto tiempo tardó? 36 años. Entonces, eso tiene que ir cambiando poco a poco pero no imponiendo nada”, dijo en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El Presidente señaló que debe haber una nueva generación de creadores, porque los intelectuales orgánicos, del antiguo régimen tienen que ir dándole paso a los nuevos, como un paso natural y normal, como surgieron después de la Revolución.

Es decir, “necesitamos los Diego Rivera de ahora, los Orozco, los Siqueiro, los Tamayo, en el caso de la pintura, y así en el caso de la literatura, así como en la investigación, en las ciencias sociales, que no todo sea en el modelo neoliberal porque parecían escuela de cuadros para el neoliberalismo: institutos, universidades formando profesionales académicos con esa formación.

Ahora, añadió, tiene que cambiar todo pero no imponer nada, sin importar al grupo al que pertenezcan. "Nada más cuidar que se apoye a los creadores, en este caso a los productores, a los trabajadores mineros, que no haya corrupción, excesos, que no se de mal uso al presupuesto público.

Al mismo tiempo subrayó que continuará el plan de austeridad de su gobierno “porque no podemos ensimismarnos en que todo el gasto de aplique en el aparato burocrático”.

Reiteró su crítica hacia organismos como el encargado del acceso a la información pública, a los que calificó como no esenciales.

“Como esto del instituto de la transparencia, este otro instituto en el que se ampararon porque quieren ganar 200 mil pesos mensuales, que no sé ni cómo se llama. Imagínense si el Presidente no tiene conocimiento, pues es algo que no es esencial, y no es esencial porque crearon todos estos organismos para simular; claro que sí es importante el garantizar la Competencia y que no haya monopolios, pero ¿qué? ¿No hay monopolios?”, señaló.

Igualmente con el Instituto de Telecomunicaciones, Ifetel, que tiene una estructura, aparte de 10 consejeros. “Esos no ganan más de 100 mil consejeros cada uno, pero (tienen ) como 40 direcciones y asesores ¿y qué, ya no hay actores preponderantes?, como de manera eufemística se le llama a los monopolios”, expresó.

Recordó que en el pasado se amplió la estructura gubernamental de manera exagerada, con la creación, por ejemplo, de miles de direcciones adjuntas, “para meter a recomendados, amigos y familiares”, al tiempo que se incrementó 200 por ciento la deuda pública, pese a que los ingresos por petróleo eran altos.

“Entonces, ya no. La austeridad es un asunto de principios, no sólo un asunto administrativo”, dijo, y ratificó la decisión de disminuir el número de subsecretarías.

“¿Para qué tantas subsecretarías? Vamos a ajustar. No quiere decir que no se atienda la función, en este caso la minería, y otras.

Subrayó que al inicio de su administración había oficinas de lujo, extravagantes del gobierno mexicano en el extranjero, operadas por “puro recomendado, puro influyentismo”, del programa llamado “ProMéxico”.