"Ya se domó la epidemia”, asegura López Obrador

Ciudad de México. De acuerdo con la información de los especialistas con la que se cuenta, el riesgo de saturación de hospitales por pacientes enfermos de Covid-19 se alejó, “ya se domó la epidemia”, aseveró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De no haberse actuado con la estrategia de sana distancia, agregó, “hubiese significado más pérdidas de vidas humanas y mucho dramatismo, eso ya se superó”.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario señaló que se presentará un informe sobre la distribución de los insumos para la protección del personal médico que ha generado diversas protestas en hospitales públicos.

Dijo que la Secretaría de Salud informará lo que ha sucedido, porque “tengo el reporte que no hay carencias”, por lo que no descartó que este material enviado a los hospitales no se esté distribuyendo a tiempo a médicos y enfermeras.

Reconoció que la situación entre el personal médico es difícil, porque a estas alturas de la emergencia sanitaria ya hay fatiga y cansancio, pero confió en que se podrá salir de esta situación. Insistió en la necesidad de mantener las medidas de sana distancia y realizar modificaciones en el comportamiento familiar y social ante la nueva normalidad que se presentará.

Por otro lado, al referirse a la determinación de otorgar becas en el extranjero para quienes busquen especializarse en medicina y la ampliación de la matrícula en esta carrera, López Obrador señaló que se acordó abrir una investigación en torno a la posible venta de exámenes en el pasado, para evitar estas prácticas en el futuro.