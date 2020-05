"Slim sólo se puso al día en deuda al fisco"

Jueves 28 de mayo de 2020. Al igual que Walmart, otros consorcios que se encontraban dentro de los 15 que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenía identificados como grandes deudores –que en conjunto no habían liquidado 50 mil millones de pesos a la hacienda pública– han realizado pagos para ponerse al corriente, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Puntualizó que no se han hecho públicas estas transferencias porque las empresas pidieron mantenerlo en privado.

Mencionó que el caso de Walmart se conoció porque la propia empresa publicó la notificación que hizo a la Bolsa Mexicana de Valores sobre esa transferencia. Creo que hasta les va a ir bien en sus acciones; ojalá así sea, porque mostraron tener responsabilidad y dimensión social