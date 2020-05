Necesitamos reiniciar la vida pública e ir hacia normalidad: AMLO

Ciudad de México. Ante las peticiones de que postergara el reinicio de sus giras por el país mientras está activa la epidemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo: “Ya tome la decisión, porque necesitamos reiniciar nuestra vida pública e ir hacia la normalidad, con todos los cuidados. A mis adversarios, haga lo que haga no les va a gustar. Si me quedo van a decir por qué estoy encerrado, por qué no doy un mensaje de inicio a la nueva normalidad”.

Durante su conferencia matutina, al referirse una vez más a las giras presidenciales, López Obrador aseguró que “es muy importante que vaya a dar el banderazo de estas obras porque son muchos empleos y se necesita reactivar la economía”.

Dijo que si se es investigador, experto o servidor público “podemos quedarnos todo el tiempo inactivos, pero hay mucha gente que requiere que se reactive la economía”.

Por otro lado, a pregunta expresa sobre la permanencia de los puentes para apoyar al sector turístico, el mandatario señaló que si bien su postura es reivindicar las fechas históricas para recordar las gestas de los héroes, se aceptó que, por un año, se mantendría este esquema de descansos que, en su opinión, surgieron en lo que llamó la era conservadora para que se olvidaran fechas como la del inicio de la Revolución Mexicana.

Para el próximo calendario escolar se tomará en cuenta la vigencia de puentes o fines de semana largos, para ayudar a la industria turística que ha sido una de las mas golpeadas por la epidemia del coronavirus. “Ahora, por esta circunstancia especial, se va a mantener”.