Conacyt informa a diputados que inició extinción de 65 fideicomisos

Ciudad de México. Para enfrentar la emergencia sanitaria el gobierno federal no ha escatimado en absolutamente en nada, dijo la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla.

En una reunión virtual entre la funcionaria y los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Diputados, el lunes pasado se informó que se inició la extinción de 65 fideicomisos que existían entorno a esa institución.

La doctora Álvarez-Buylla, convocada por la presidenta de la comisión, Maribel Solís, expuso ante el grupo de representantes de los partidos el avances del trabajo del anteproyecto de Ley de Ciencias y Humanidades; las acciones gubernamentales frente a la contingencia por el Covid-19; la numerosa existencia de fideicomisos en el sector; y los avances del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), posgrados de calidad y proyectos en materia de ciencia y tecnología.

Al abundar en las acciones científico-tecnológicas en la contingencia sanitaria adujo que se han desplegado el ecosistema nacional informático, un programa nacional estratégico en salud, en virología e inmunoterapia.

“Sabíamos que este tema era una amenaza y debía convertirse en una oportunidad desde el Conacyt. Integramos grupos de investigadores, y hemos logrado una herramienta de pronóstico, mapa de modelamiento epidemiológico con la participación de un grupo muy grande de investigadores, e ir robusteciendo y sustentando con este importante portal matemático” las acciones en salud pública, comentó.

La información derivada de las acciones del gobierno -en materia de ciencia y tecnología- derivará en un micro sitio, anunció.

La titular de Conacyt refirió que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “nos pidió enfocarnos en la construcción de respiradores artificiales; también se han certificado varios laboratorios, tenemos un repositorio en torno a trabajados científicos de esta enfermedad, se han financiado investigaciones por parte de centros de investigación públicos Conacyt. Tenemos un Ecosistema Nacional Informático Covid 19 que personalmente coordino”.

Así, la institución ha apoyado 12 proyectos de 258 millones de pesos, entre ellos la generación de ventiladores, proceso que inicio el 15 de mayo, y de esas tareas se abundará en el costo real de esos artefactos de atención, la suma de 147 proyectos de investigación e incidencia, y el registro de 75 aspirantes post doctorantes para elaborar investigación sobre la enfermedad.

La desaparición de los fideicomisos significó especial atención a la doctora Álvarez-Buylla.

“Desde el Conacyt detectamos este problema de la proliferación de fideicomisos, con la -consecuente- pulverización de estos recursos, y la dificultad tremenda de acceder a esos recursos. Es casi imposible que una instancia concentre todo ese trabajo administrativo (de los fideicomisos)”. Así, el Conacyt notificó la extinción de estos fideicomisos y fue el 25 de mayo que se dio inicio a los procesos de extinción de esas figuras.

“Se realizarán los compromisos pendientes y se administrarán desde ahora en el fideicomiso FONDESO PRONASE. Había 65 fideicomisos y se ahorraran los gastos de administración de estos fideicomisos.”

Así, se pronunció por la transparencia en el manejo de los recursos públicos, y reveló un ejemplo de el manejo discrecional de esas figuaras: “No debe haber preocupación entorno a los fideicomisos. Absolutamente todos los compromisos que están hechos con instancias de ciencia y tecnología se van a mantener, se van a respetar, el presupuesto completo se va a mantener.

“Es pertinente darle historia, y seguir indagando si hubo manejos no adecuados, distintos a los que mandata la ley de Ciencia y Tecnología, ya se hizo un análisis muy detallado, y se dio cuenta que de los 35 fondos mixtos, mas del 85 por ciento se gasto en obra civil. El metro cuadrado de esta obra civil por metro cuadrado estuvo significativamente más elevado, y mas preocupante aún es que esta obra civil ha quedado a la mitad o es sub utilizada, es muy importante darle continuidad a esta información, y esta abierta a los medios de comunicación.

“Estamos estableciendo convenios de colaboración, con cada una de las instancias de ciencia y tecnología e innovación, tenemos un compromiso de una política de verdadera y sustantiva federalización de ciencia y tecnología. No hay razón de preocuparse, estamos seguros se mantendrán los compromisos tal y como están, y la administración va a ser mas eficiente. En ninguno de los fideicomisos se va a desaparecer ni compromisos, ni proyectos. No se va a tocar absolutamente ninguna plaza del gobierno federal. No se están cancelando plazas ni contratos importantes. No hay alguna reducción que pudiera ser irresponsable. Ha habido una articulación inédita”.

En una larga reunión, donde la titular del Conacyt prodigó sus respuestas a las preguntas de las y los diputados, la titular del consejo adujo, que este organismo no ha mermado su capacidad de trabajo sustantivo. Que no hay recortes de becas, “no habrá recortes en el apoyo se está instrumentando un proyecto para incrementar el número de becas. En 2020 hay 33 mil 158 investigadores en el SNI, el techo presupuestal es de 5 mil 399 millones de pesos, que no se han tocado, se pidió una ampliación para hacer frente al costo del SIN que es superior a los 6 mil millones. Hay 51 mil 766 becas otorgadas en el Conacyt, generar certidumbre absoluta porque las becas son prioritarias”.