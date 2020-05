Semáforos estatales no pueden reducir medidas nacionales: SG

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que los estados podrán tener su propio semáforo siempre y cuando sea para incrementar las medidas de protección sanitaria, nunca para disminuirlas respecto de la base nacional.

“El semáforo y su metodología es federal. Ahora, si el semáforo federal te dice ‘estás en rojo’, entonces, tú no tienes manera de abrir. Si el semáforo te dice ‘esta región está en verde’, tú sí tienes opción de abrir o no abrir. Ese es el matiz: pueden reforzar al alza pero no a la baja”, comentó a La Jornada.

Dijo que si bien hay gobernadores muy cautelosos en cuanto a la apertura tras la conclusión de la Semana Nacional de Sana Distancia, otros enfrentan presiones económicas, más que políticas, de ahí que requieren retomar actividades.

El martes, durante la sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en la que participaron, además de Sánchez Cordero y el canciller Marcelo Ebrard, funcionarios del sector Salud, se incluyó la posibilidad de que los estados tengan su propio semáforo.

Acorde con la minuta de la Reunión de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conago,encabezada por el gobernador de Yucatán, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell enviará la descripción metodológica del semáforo “para que cada entidad federativa pueda tener su propio estatus y pone a disposición de las entidades federativas contar con semáforos particulares por entidad federativa”.

El funcionario federal, según el documento al que tuvo acceso este diario, “destaca la importancia de considerar al semáforo (tanto en actividades como indicadores) que determine el Gobierno de México como el ‘mínimo’ a seguir para todo el país; a partir de ahí, las entidades federativas podrán incrementar las medidas conforme lo consideren necesario. No es recomendable semáforos municipales”, se indica.

De la ronda de participaciones de los gobernadores se reportó que el mandatario de Guerrero propuso mover el calendario al 15 de junio para la reapertura gradual de actividades, incluidas las esenciales, mientras que el de Campeche solicitó que se considere a la industria petrolera como esencial, al menos en el municipio de El Carmen, debido a las características que presenta el estado.

En ese contexto, la secretaria Sánchez Cordero fue enfática en cuanto a la rectoría del semáforo federal, porque es producto de un acuerdo en el Consejo de Salubridad General, máxima instancia de decisión en la materia; sin embargo, las entidades pueden decidir no abrir ciertas empresas porque no cumplen con requisitos sanitarios mínimos, aun cuando esté en el ámbito de actividades esenciales, o tomar otras medidas "al alza".