Autoriza AMLO a SHCP distribución de 60 mil mdp de fondo de contingencia

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que autorizó a la Secretaría de Hacienda iniciar la distribución a los estados de los recursos del fondo de contingencia, que cuenta con casi 60 mil millones de pesos, pero también pidió a los gobernadores un plan con medidas de austeridad.

En su conferencia matutina, el mandatario explicó que los fondos se utilizarán para pagar deuda pública, mientras el titular de Protección Civil, David León, defendió el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), que está considerado entre los fondos a desaparecer por la iniciativa del coordinador de Morena, Mario Delgado. “El instrumento no es corrupto. El que puede hacer mal uso es el funcionario”, dijo.

León refirió que en 2019 solo se utilizaron cuatro mil 750 millones de pesos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), casi una tercera parte menos de lo que se ejerció en 2018, por 14 mil 839 millones de pesos.

Expresó que, en contraste con eventos como el sismo de 2017, donde la Auditoría Superior de la Federación detectó que los recursos supuestamente destinados a atender la emergencia no se emplearon en su totalidad, ahora se procura que los fondos se utilicen de manera correcta.

Luego de que el Congreso de Jalisco autorizó al gobernador de la entidad, Enrique Alfaro –surgido de Movimiento Ciudadano- contratar deuda por seis mil millones de pesos, el presidente insistió en que es preferible no recurrir a la contratación de créditos porque “a diferencia de las deudas personales que no se heredan a los hijos, la pública sí, por generaciones.

“Hay que ser muy responsables, no endeudar al país. Por eso, esfuerzo de ahorrar con austeridad, recogiendo esos fondos sin control en fideicomisos para pagar deuda y no endeudarnos, apretarnos el cinturón para no aumentar la deuda”, dijo.

Como el lunes, López Obrador citó que el ex gobernador de Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima, promovió en su sexenio (1993-1999) una reforma para que la entidad no contrate deuda.

“Y lo importante es que los gobernadores posteriores han cumplido, no han caído en la tentación de modificar la Constitución y es un ejemplo, no tiene deuda”.