Estrategia para enfrentar pandemia ha sido "exitosa": AMLO

El avance en la instrumentación de la estrategia que se ha diseñado para enfrentar la epidemia de Covid 19 ha sido “exitosa” aunque ya habrá tiempo para evaluar las acciones concretas y la participación de la sociedad civil, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que está por definirse las entidades y regiones donde se podrá regresar a clases.

Señaló que a partir de la presentación de los nuevas proyecciones de especiaistas sobre la evolución de la epidemia, se adoptarán las decisiones respecto a la educación y la eventual reanudación de sus recorridos por el país a partir de las recomendaciones de las autoridades de salud. Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel señaló que las giras presidenciales se realizarían cumpliendo los protocolos de sana distancia, de aforos restringidos en eventos públicos.

El mandatario anunció que las giras se retomarán incluyendo las reuniones de seguridad en diversas entidades del país, que en una primera instancia acudiría al sureste para dar el inicio de obras en esa región y posteriormente, no descartó que posteriormente efectúe una gira por la frontera.

Al referirse a la situación en Guerrero, el mandatario señaló que se está atendiendo ante el crecimiento del numero de contagios con el respaldo de la secretaría de la Defensa Nacional que está por operar un nuevo hospital en Chilapa, en la montaña al tiempo que se designó a Rocío Bárcena como enviada del gobierno federal para dar seguimiento a la pandemia en esa entidad.

López Gatel explicó que ante el crecimiento de los contagios se enviaron 35 ventiladores más para la atención de pacientes graves. Al mismo tiempo con la operación del Plan DNIII de la Sedena y de Marina, asi como el reordenamiento de los hospitales estatales del IMSS y el ISSSTE para reforzar la atención.

Cuestionado sobre las razones por las cuales México es el país con más elevada letalidad en América Latina, el subsecretario explicó que en realidad hay una sobre estimación de esta variable porque la estrategia mexicana no ha dado priroidad a la contabilidad de todos los casos no graves de pacientes Covid, por esa misma razón, al darse seguimiento principalmente a los pacientes hospitalizados, por lo que la cifra de letalidad se incrementa al no contabilizase los casos leves.

Al respecto, López Obrador expresó su molestia por la difusión de noticias “amarrillistas” en torno al manejo de la epidemia. Según el mandatario, dar a conocer estas “noticias falsas” las cuales generan mayores temores a una situación que de por sí genera miedos. Calificó de insensatos a la prensa que “confunde” las diferencias ideológicas y políticas -dijo – con asuntos que tienen que ver con la salud púbica, “están empeñados en generar alarmas”.