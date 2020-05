El Semáforo por Covid-19 es federal, precisa Gobernación

Ciudad de México. Ante la petición de algunos gobernadores a la Federación para operar sus propios semáforos sanitarios frente a Covid-19 y, por lo tanto, los ritmos de reapertura de actividades, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que el mecanismo es federal y, por tanto, no puede haber resoluciones locales porque sería un desorden.

“El semáforo debe ser federal. No podemos tener consideraciones de semáforos locales porque entonces sería una descoordinación total en nuestro país, de que cada quien tiene su propio semáforo, cada quien abre cuando quiere, cada quien cierra cuando quiere”, dijo durante una conferencia de prensa para hablar de la atención a las mujeres. Horas antes, la responsable de la política interna participó en la sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con funcionarios federales.

Sánchez Cordero hizo énfasis en que la coordinación frente al coronavirus debe ser federal, de ahí la importancia del diálogo con los gobernadores “para que todos vayamos en la misma gradualidad y en la misma nueva normalidad, realizando conjuntamente las aperturas de las industrias y de las empresas”.

En ese sentido, añadió, “la respuesta es tajante, el semáforo es federal”.

En cuanto a la ley de coordinación fiscal que algunos gobernadores buscan modificar, la secretaria señaló que se trata de una ley muy antigua, y la eventual revisión de la misma compete al Presidente de la República y al secretario de Hacienda.

Acorde con fuentes consultadas, algunos mandatarios buscan generar y controlar sus propios semáforos sanitarios. Otros dijeron que antes de que se de a conocer cuál entidad está en rojo y cuál puede cambiar a otro color (lo cual significa relajar o restablecer actividades frente a la pandemia), los estados deben ser consultados para determinar si, en efecto, hay condiciones de reactivación.

En tanto, a través de redes sociales, distintos mandatarios hicieron comentarios ante la próxima conclusión de la Semana Nacional de Sana Distancia.

“Guerrero sigue en semáforo rojo y con un crecimiento exponencial de contagios de Covid19. Necesitamos un alto total a la movilidad para lograr salir de la pandemia”.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco dijo que esta entidad “no está en posibilidades de retomar sus actividades el 1 de junio”.

Por su parte, el presidente de la Conago, Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur dijo que la prioridad es garantizar la salud de la población. “Trabajamos por una reactivación ordenada y segura de las actividades”.

Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, dijo que la reunión de la Conago fue “para revisar las acciones para el regreso seguro”.

Martín Orozco, de Aguascalientes, dijo en cambio que “la economía no podía continuar pausada y en Aguascalientes, como en el resto del país, estamos listos para su reactivación”.

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, dijo que se dan continuidad a las acciones que permitan hacer frente a la pandemia.

“Se les queman las habas”

Sin embargo, la secretaria resaltó que también hay gobernadores que se les "queman las habas" porque reabran las industrias.

Por ello, añadió, es tan necesaria la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno para que los pasos se den de manera gradual.

Hay Gobernadores, dijo, que se niegan rotundamente a empezar ya a aperturar algunas industrias.

Aunque no dio nombres no casos específicos, la funcionaria señaló que algunas industrias no tenían ni tienen las condiciones mínimas para operar Y proteger a sus trabajadores .

“Hay industrias automotrices maravillosas, que incluso desde antes, daban el servicio a sus trabajadores de transporte de lo que se llama de punta a punta, hay otras empresas que no solamente no tenían este servicio, o las mínimas condiciones de salubridad para sus trabajadores, ni baños limpios ni otras cuestiones de higiene mínima", dijo durante la conferencia de prensa.

Por tanto, explicó, a algunos les está costando más trabajo la adaptación a la nueva normalidad.