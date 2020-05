Se pondrá fin al fraude de firmas de energía limpia: Bartlett

No es un mercado eléctrico, es un atraco, una jauja para los inversionistas que se han apoderado de los grandes consumidores, de forma ilícita, a base de tropelías . Se trata de sociedades de autoconsumo simuladas y esos 17 mil clientes que dicen tener nos los han quitado a base de trampas .

No estamos en contra de las energías limpias, no se va a reformar ninguna ley; tal como lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se respetara lo establecido en la reforma energética, pero lo que no vamos a aceptar es que se siga utilizando a esta gran empresa de vocación social, que es la CFE, para impulsar a las corporaciones privadas. Sería ir contra los intereses nacionales .

Bartlett Díaz, al ser entrevistado por La Jornada, comentó que esperan que la CRE resuelva pronto esa y otras peticiones que han hecho sobre cuestiones ilegales, irracionales e injustas que tomó esa comisión durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para beneficiar a las empresas privadas, en su mayor parte extranjeras, que entraron al llamado mercado eléctrico y a las que se otorgaron beneficios indebidos para que obtuvieran grandes ganancias a costa de la CFE e, incluso, no descartó acudir a las demandas penales.

Se trata de un pliego ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el que la CFE exige terminar con el robo cometido por las grandes empresas del país como Grupo Salinas, Oxxo, Walmart, Soriana, Peñoles, Cinépolis y Kimberly Clark, entre muchas otras, que pagan precios muy bajos por la electricidad que consumen, ya que simulan ser socias de Iberdrola, de Enel Energía, American Ligth and Power y otras dedicadas a la generación eléctrica, lo que les permite utilizar gratuitamente la red eléctrica, como lo hacen las propias trasnacionales, que tienen plantas eólicas y fotovoltaicas.

Dijo que esas compañías no sólo se benefician al no pagar el transporte de la luz ni el respaldo en sus constantes fallos en el suministro, lo que les ahorra miles de millones de pesos al tener un servicio intinerante, sino que además han incurrido en un ilícito al presentar como socias a otras corporaciones, que en realidad son sus clientes.

Explicó que Salinas de Gortari reformó la entonces Ley Eléctrica para introducir la figura de generadores independientes, esas empresas fueron creciendo y hasta Enron, el gigante energético que en 2001 se declaró en quiebra, instaló antes tres plantas en Monterrey.

La reforma de Peña Nieto fue más allá y abrió el llamado mercado eléctrico para que empresas privadas compitieran con la CFE. Recuperó la figura de autogeneradoras en la que están ahora Ibedrola y otras trasnacionales, pero no estableció que usaran de forma gratuita la red eléctrica nacional para transportar la energía hasta sus miles de clientes, como lo hacen, resaltó el funcionario.

Respaldo gratuito de la CFE cuando fallan

Bartlett afirmó que las empresas privadas dedicadas a generar energía eólica y fotovoltaicas tampoco desembolsan ni un centavo en el respaldo que les proporciona la CFE. Explicó que se permitió que éstas se establecieran donde se les dio la gana , sin planeación alguna, y por eso, cuando no hay viento ni energía solar, dejan de generar el fluido.

“Ello es muy frecuente, cada vez que la nube pasa o no sopla el viento no generan energía y de inmediato, en ese instante, suben la electricidad nuestras plantas. Eso se llama respaldo y no lo pagan tampoco. Por eso la energía que generan es más barata y prueba la falsedad que han difundido: que la nuestra es más cara y que nuestra infraestructura es obsoleta.

Y ahora que queremos acabar con este despojo y este fraude, surgió el gran escándalo y nos acusan de ineficientes y de querer acabar con las energías limpias . El sexenio pasado la CRE dio permisos sin ton ni son , por lo que actualmente están conectadas al sistema eléctrico nacional 589 centrales con una capacidad de 82 mil 568 megavatios, mientras la demanda máxima es de 49 mil 379. Para 2024 se tiene autorizado la instalación de 127 más.

Recordó que cuando el anterior director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, entregó las oficinas le dijo que se requerían 100 mil millones de pesos de inmediato para invertir en la red nacional con la finalidad de dar cabida a las empresas privadas. Nosotros no nos oponemos a que se modernice la red, para transitar todos, pero no gratis. El que venga a hacer negocio aquí tiene que pagar lo que cuesta la transmisión, la distribución y el respaldo, no tenemos por qué seguir subsidiándolos.

Consideró que tal decisión está también relacionada con las protestas y las campañas de desprestigio que ha impulsado el Consejo Coordinador Empresarial, cuyo presidente, Carlos Salazar Lomelín, estuvo en una reunión en la Secretaría de Energía en la que se informó que se van a terminar las ilegalidades, así como el PAN, el PRI y otros sectores y voceros de la derecha, por el Acuerdo del Centro Nacional de Energía (Cenace) de posponer la operación de 17 nuevas plantas de generación solar y de viento.

Agregó que ese acuerdo está enmarcado en la propia Constitución para garantizar, durante la pandemia de Covid-19, la confiabilidad del sistema eléctrico y que la red no caiga o que pudiera haber apagones masivos, precisamente por la intermitencia de las empresas dedicadas a la generación limpia. Por eso tiene la seguridad de que los amparos que han presentado serán rechazados.