Panteones y crematorios, saturados ante decesos por Covid-19

Ciudad de México. La matriarca de la familia Morales falleció a los 80 años el lunes pasado por causas naturales. En tiempos de pandemia, al dolor por su pérdida se acumularon nuevas angustias para sus parientes: colapsados los panteones y las funerarias tuvieron que disputar un espacio y un tiempo para darle sepultura y adaptar el ritual.

Los Morales tardaron casi 24 horas para encontrar un servicio funerario. Tuvieron que recurrir a “los oficios” del primo policía para desahogar el trámite.

De acuerdo con registros proporcionados a La Jornada por cementerios, funerarias y crematorios, en los últimos dos meses, en particular en mayo, los decesos por Covid-19 han registrado saturación en sus servicios y lo atribuyeron a los cientos de decesos ocurridos en este lapso por el Covid-19.

Hasta el sábado 23 de mayo, los indicadores oficiales reportaban la muerte por esa enfermedad de 7 mil 179 personas en todo el país (Ciudad de México con mil 197, Baja California con 518 y el estado de México con 453, son las tres entidades con más fallecimientos reportados por las autoridades). Sin embargo, los datos funerarios sugieren que ese número puede estar muy por debajo de la cifra real de decesos.

“Ni siquiera durante la influenza (AH1N1) tuvimos tantas defunciones como ahora. Tan sólo en dos días de la semana (pasada) atendimos casi 50 casos, casi todos por coronavirus. Los crematorios están hasta la madre. Ha pasado que tengo una cremación a las 6 de la tarde, dejo el cuerpo en espera para regresar a la funeraria por el servicio de las 8 de la noche, y cuando vuelvo aún no han cremado el pendiente de las 6”, señaló Ramón Porras, de Funerarias Juárez, negocio con más de 40 años ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, a lado de uno de los centros Covid.

Tras un recorrido realizado por La Jornada en ocho cementerios, cinco crematorios y una docena de funerarias –incluidas las dos grandes firmas del país—, sus números evidencian que en los últimos dos meses sus operaciones han crecido, según sea el caso, entre 40 y 130 por ciento respecto al año pasado. Los entrevistados coincidieron que el humo que sale de los hornos se torna más negro porque los cuerpos por Covid van envueltos en bolsas de plástico.

Del 1 de abril al 20 de mayo, el Panteón Jardines del Recuerdo, al norte de la metrópoli, realizó 779 servicios funerarios, de los cuales 166 fueron fallecidos por Covid-19 (21.3 por ciento), más 46 casos por neumonía atípica (5.9 por ciento); en el Panteón San Joaquín de Tacuba se hicieron en ese lapso 71 cremaciones por Covid.

Mientras que en los 12 cementerios de Iztapalapa –la zona más afectada en la Ciudad de México— se han realizado más de 300 servicios atribuidos a la pandemia. El crematorio Izaz, en esa alcaldía, realizó 188 cremaciones en mayo del año pasado. Mayo de este año cerrará con un número mucho mayor, pues en los primeros 11 días del actual mes, las cremaciones habían sido 239.

Funerarias J. García López ha prestado 498 servicios por víctimas de ese padecimiento en la capital del país. El mayor número se registró del 9 al 15 de mayo, con un promedio de 28 casos diarios, un incremento de 40 por ciento. En su sede de la colonia Juárez, cerca del cruce de Insurgentes y Reforma, esta empresa instaló ya dos camiones refrigerantes con capacidad cada uno para 100 cadáveres. Hasta ahora sólo opera uno de ellos.

A nivel nacional, en sus más de 20 agencias, Gayosso ha otorgado más de mil 100 casos por Covid (hasta el 21 de mayo). Su mayor incremento se ha reportado en Tijuana y Mexicali, Baja California, con un crecimiento en los servicios de 75 por ciento en abril y de 135 por ciento en lo que va de mayo en comparación con el año pasado; y en la Ciudad de México, con un aumento de 35 por ciento en sus operaciones de abril, la cual llegó a 70 por ciento más en mayo, indicó Alejandro Sosa, director operaciones de la empresa.

Por el contrario, agregó, en el Bajío, Monterrey u Guadalajara, esta empresa mantiene niveles de operaciones por mortalidad muy parecidos a los de 2019. “Estamos tratando de entender los números. Tenemos varias hipótesis: que se trata de un tema cultura y respuesta de la población, de los servicios de salud o hasta del clima”.

Ciudad de México. 17 de mayo de 2020. El país de las catrinas no es ajeno a los estrictos protocolos que ha impuesto la crisis para despedir a las víctimas de Covid-19. Las autoridades recomiendan no velar a los fallecidos por la nueva enfermedad, y cremar o inhumar el cuerpo inmediatamente. En caso de hacer un funeral, advierte que no deben durar más de cuatro horas ni superar los 20 asistentes. Pero a muchos les cuesta aceptar la idea de un funeral sin cuerpo presente o un entierro sin música, como se acostumbra en este país con más de 100 millones de católicos. Por la pandemia, algunos anticipan que el Día de Muertos no será igual.