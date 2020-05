Director del Banco del Bienestar pide no caer en fraude vía Whatsapp

Ciudad de México. El director general del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar Solorio, alertó a la población de no caer en los mensajes falsos que se difunden por WhatsApp en los que se piden depósitos a cambios de créditos o apoyos de tarjetas del Bienestar.

Al señalar que él mismo ha recibido mensajes de ese tipo, explicó que en los mensajes se pide un depósito de 300 pesos para recibir un crédito de 25 mil pesos, no obstante, se trata de “bandas organizadas” que han logrado recabar de esta forma casi 200 mil pesos por medio de este fraude.

Acompañado de Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo, y Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, anunció que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en tanto que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga el rumbo de las transacciones en Chiapas.

Para dicha práctica, reconoció se ha llegado a usar cuentas reales de beneficiarios de distintos programas que se han abierto de manera legal, pero que después se usan para tratar de cometer el fraude.

“No caigan en esto, lo que tienen que hacer es no proporcionar datos, no depositar dinero, no reenviar el mensaje a otras personas, y consultar las páginas oficiales del Banco del Bienestar o de la Secretaría del Bienestar”, exhortó a la población.

Además, indicó que hay cerca de 11 millones de cuentas abiertas sin usarse de distintos programas federales.

Las cuentas -que ya se encuentran en un proceso de depuración- provienen en su mayoría de la administración anterior y se usaron, por ejemplo, para dispersar fondos a los damnificados de los sismo de 2017.

En conferencia de prensa este domingo en Palacio Nacional, el funcionario presentó un informe sobre el avance de las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar proyectadas para todo el país, de las cuales, para el presente año se estima concluir mil 350.

Señaló que hay avances en 427 de ellas, y adelantó que en breve estará disponible una primera versión de App para celular en la que se podrían hacer consultas o movimientos básicos.