Rechaza López Obrador datos de Inegi sobre repunte de corrupción

Al reconocer que todavía hay corrupción y prácticas de extorsión en la parte baja del gobierno federal, así como en las administraciones locales, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la “interpretación” del más reciente informe del Inegi según el cual entre 2017 y 2019 el número de víctimas y actos de corrupción en prestación de servicios básicos creció 7.5 por ciento.

“Hay también algo de eso (corrupción abajo), vamos barriendo de arriba para abajo, como en las escaleras, y abajo todavía hay extorsión y gobiernos locales que todavía siguen sin entender que esto ya cambió por más que les mando telegramas avisándoles: ‘situación cambió, cero corrupción, cero impunidad, cuidado, no vayas a terminar en el bote’”, expresó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Les mando los telegramas -agregó- pero a veces no escuchan varios, pero lo más importante es evitar la corrupción.

En el primer caso, acerca de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, difundida ayer, expresó: “Yo tengo la información que el INEGI, la encuesta del INEGi reporta que la gente le tiene más confianza al actual gobierno y le tiene más confianza al actual gobierno porque no se permite la corrupción, cada quien interpreta los datos como los entiende”.

Lo cierto, dijo, es que en todas las mediciones que se hacen incluso las que hace Transparencia Internacional, la percepción de que está bajando la corrupción en México, es una realidad.

Refinerías contaminantes

En la conferencia de prensa se le preguntó también su opinión de un informe de la NASA relativo a la contaminación de las refinerías mexicanas.

El Presidente López Obrador reconoció que esto ocurre, como producto de la mala administración y corrupción en los dos gobiernos anteriores que gastaron miles de millones de dólares sin que ello se refleje en los resultados.

“Estamos en un programa para rehabilitarlas. Pues cómo no van a contaminar si las dejaron casi convertidas en chatarra estos irresponsables, corruptos”.

Precisó que se destinaron a la reconfiguración de las refinerías durante el periodo neoliberal tres de 6 refinerías: Minatitlán, Cadereyta y Madero.

En tanto, las tres que reconfiguraron, indicó, producen menos que las tres que no reconfiguraron : Salina Cruz, Salamanca y Tula.

“Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cuánto invirtieron en la reconfiguración de las tres refinerías en el periodo neoliberal, fundamentalmente en los últimos dos sexenios? 8 mil millones de dólares”.

“¿Qué pasó entonces? Hubo mucha robadera. Ahora estamos modernizando las refinerías y desde luego que no van a contaminar y estamos aumentando su capacidad de refinación de las 6 plantas, vamos a procesar este año un promedio de 750 mil barriles diarios y a partir del próximo 1.2 millones de barriles diarios en esas 6 refinerías, pero no hay corrupción, se está haciendo un plan para cada una de las refinerías y el propósito es que no contamine”.

Enseguida preguntó: ¿Ese reporte acerca de la contaminación quién lo dio a conocer?

-La NASA, le dijeron los reporteros.

-¿Y por qué no dijeron nada antes? Estaban en la luna, expresó el Presidente.