Descarta el Presidente "desbordamiento" de enfermos de Covid-19

En México “podemos descartar” que haya un “desbordamiento” por enfermos de Covid-19, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa, cuestionó a medios de comunicación que, dijo, “lucran con el dolor humano. Por eso hablamos de las temporadas de zopilotes”.

Resaltó que “una de las cosas que se ha hecho con mucha responsabilidad es tener las camas de hospitalización suficientes, de hospitalización general y de terapia intensiva”, además de que ayudó mucho, dijo, la estrategia implementada por médicos y científicos mexicanos para aplanar la curva. Pero sobre todo, subrayó, la gente se ha portado “muy bien, de manera excepcional”.

El problema, insistió, lo hemos venido ateniendo todos los días y, lo más importante de todo, es que “a pesar del sufrimiento, de la pérdida de vidas humanas, hemos podido evitar un desbordamiento. Eso lo podemos destacar”.

Afirmó que no le gustan las comparaciones que realizan los que “no nos ven con buenos ojos, medios de comunicación, con notas de lo más alarmistas”. Mencionó, por ejemplo, que se compara el número de fallecidos en México con cifras de países con menos población. “Y así muchas exageraciones.

“No estamos en la situación que desgraciadamente están otros países. Lo repito, es de mal gusto y no se pueden comparar tragedias, porque la pérdida de vidas humanas se debe lamentar. No se puede llegar a un nivel de enajenación, en donde se lucre con el dolor humano”.

En conferencia de prensa, dijo que si no se hubiesen tomado las medidas de sana distancia y la gente no ayudara como lo hace, “se hubiese desbordado por completo la pandemia y no hubiésemos tenido forma de atender a enfermos y salvar vidas.

“En estos días, sobre todo aquí en la Ciudad de México, han perdido la vida muchas personas. Lo lamentamos siempre. Mi pésame a sus familiares, pero estamos haciendo todo lo que nos corresponde y nada que ver con los países que desgraciadamente han sido muy afectados y no puedo, por pudor, hacer comparaciones.

“A lo que informan que estamos muy mal, les correspondería ser objetivos, serios, responsables”. Criticó que no publiquen tablas comparativas de instituciones académicas en el extranjero, organismos no gubernamentales de salud, la Organización Mundial de la Salud, con todas las estadísticas de los países. “Nada más es la nota sacada de contexto, sin analizar como está el mundo. Directo al escándalo. Se volvieron como el Alarma”.

El presidente dijo que hoy por la noche el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell explicará sobre las proyecciones, porque “todo lo que diga se va a usar en mi contra. Esperemos que el doctor lo explique con todos los elementos”.

Adelantó que López-Gatell y el director del IMSS, Zoé Robledo, también presentarán un plan para hacer reconocimientos especiales a todos los trabajadores de salud que están en los alrededor de 700 hospitales Covid en el país.