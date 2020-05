Confinamiento ha evidenciado la violencia de género: Inmujeres

Ciudad de México. Diputadas de la Comisión de Igualdad de Género se reunieron a través de una plataforma digital, con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, quien expuso que el confinamiento ha evidenciado la violencia de género como la segunda epidemia. Por tal circunstancia se implementó una campaña de denuncia a través del número de emergencia 911, y en abril se recibieron 400 mil llamadas relacionadas con agresiones a mujeres y de pareja.

La funcionaria Destacó que el 91 por ciento de las víctimas no solicita apoyo ni presenta denuncia, y ante ello se han reforzado las acciones en los estados donde hay más violencia. El 10 por ciento de las afectadas no denuncia porque supone que no le van a creer; 70 por ciento no considera que sea importante, y 20 por ciento teme represalias, por eso, “nos esforzamos para que sepan que no están solas y que pueden pedir ayuda”, repuso.

Ante la situación de emergencia, desde el gobierno se plantea ampliar la capacidad de respuesta del 911 para recibir, identificar, localizar y atender a mujeres víctimas; tambén se creó un directorio de servicios integrales y un mapa georeferenciado con información desagregada de las dependencias que brindan atención; se identificaron 14 entidades con mayores índices de violencia y feminicidio, con el fin de garantizar el servicio de 24 horas en los siete días de la semana.

En coordinación con la Segob y otras dependencias encargadas de brindar atención y protección a mujeres y niñas -dijo- se impulsa una estrategia nacional de prevención de violencias contra mujeres, niñas, niños y adolescentes que busca asegurar la disponibilidad y continuidad de servicios esenciales e identificar acciones específicas hacia grupos de mayor vulnerabilidad.

También se pretende fortalecer los sistemas de información y monitoreo en cada estado y responder a las necesidades inmediatas de refugio, casas de tránsito, atención en procuradurías, fiscalías y centros de justicia para las mujeres y las Puertas Violetas.

“Tenemos una oportunidad para construir una nueva normalidad que revise los roles de mujeres y hombres, de las familias, el Estado y los mercados. Debe haber trabajo coordinado con instituciones, legisladoras y sociedad civil para prevenir las violencias y crear una nueva normalidad cuidadosa, comunitaria y solidaria”, adujo.

Y respuesta a los cuestionamientos de las diputadas, la titular del Inmujeres precisó que en el primer cuatrimestre del año, el 911 registró 22 millones de llamadas por todo tipo de asuntos; de ellas, 17 millones fueron improcedentes, de acuerdo con la definición específica que tiene dicho número.

Una llamada improcedente, explicó, es aquella que por diversas razones no genera una acción. Añadió que la mitad es gente que llama y cuelga, personas que marcan, ponen el silenciador y ocupan la línea. El 14 por ciento son bromas de niñas y niños.