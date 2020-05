Asunto Notimex se resolverá en las instancias correspondientes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el asunto laboral en Notimex sea resuelto por los integrantes de esta agencia de noticias del Estado mexicano.

También manifestó su respeto por la libertad en todos los órdenes y de todos los involucrados.

“Ese tema de Notimex ahí se tiene que ir resolviendo; además que periodistas, mujeres y hombres inteligentes con imaginación, con talento, ¿cómo no van a poder resolver el problema?, ¿Para qué me voy a meter yo?”, señaló durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Dijo que hay instancias que deben resolver el particular y ahí desahogar las inconformidades.

El mandatario subrayó que se debe escuchar a todas las partes involucradas y no alarmarse ante la polémica, siempre y cuando esta se desarrolle sin insultar ni afectar.

“Le creo a todos y le creo a la directora de Notimex también, a San Juana (directora de la agencia) y a Carmen Aristegui (periodista) y a todos les creo ”, señaló.

-¿Y entonces qué va a pasar?, se le planteó.

-Tiene que llegarse a un acuerdo; a lo mejor va a pasar tiempo pero todo se arregla y nada por la fuerza ni a gritos ni a sombrerazos y mucho menos con insultos. Serenidad.

-¿Lo va a investigar?

-Es un asunto que se tiene que ir resolviendo entre todos y que todo mundo se serene y se llegue a un acuerdo, nada más que no haya agresiones, que haya respeto; que sí haya debate, eso sí, solamente en las dictaduras no se debate, no hay polémica. Ahí hay que callarse, se protesta con los dientes apretados; en la democracia hay debate.

Antes, por ejemplo, “se decía ‘no se puede tocar al intocable’, ya eso ya pasó a la historia. (Ahora) critican al Presidente, el Presidente de vez en cuando también hace sus cuestionamientos, ejerce su derecho de réplica pero no es para que haya enconos, nada de odio, nada de odio, hacer un lado eso.

Manifestó su respeto a la libertad, partidario de que todo mundo se manifieste.

“Creo en el desarrollo con libertad por eso también soy demócrata, por la libertad. Creo en el bienestar de la gente con libertad. Así como no quiero que haya bienestar con dictaduras, así también no quiero que haya bienestar sin libertad”.