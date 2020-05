Se reúnen mañana en Coahuila seis gobernadores; buscan renovar pacto fiscal

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó que mañana se reunirán seis mandatarios estatales para “seguir elaborando una ruta” jurídica en busca de renovar el pacto fiscal, con el propósito de la que federación entregue “lo que en realidad le toca” a cada entidad. Además, realizarán un análisis sobre la reactivación económica en sus estados.

Señaló que por cada peso que entrega, Coahuila “recibe menos de 20 centavos” e indicó que busca reciprocidad de la Federación porque en la planeación de obras, “no hay ninguna de interés para nuestra entidad”.

En entrevista afuera de Palacio Nacional, dijo que “no se trata de una amenaza, de salirnos del pacto, sino que sea reconsiderado con justicia, con apego a Derecho y, sobre todo, a las necesidades de cada entidad. Durante más de 40 años, el pacto fiscal ha solucionado muchos de los problemas que aquejan a México, sobre todo la disminución de la pobreza, estamos conscientes, pero no hay en este momento una reciprocidad, el pacto está obsoleto”.

Dijo que a la falta de presupuesto del ramo 23, fondos metropolitanos y “todo lo que cada entidad Federativa recibía y que de alguna forma permitía compensar la falta de reciprocidad ante la captación de recursos“, se suma el tema de las energías renovables.

Coahuila, dijo, es de las entidades con más proyectos renovables. “Tiene el parque solar más grande de latinoamérica; al momento hay más de 14 proyectos que estaban listos para arrancar y que desgraciadamente por este tema, nos mete en un serio problema”.

Resaltó que la inversión extranjera en México “ha sido incentivada por todos los estados del norte y de esto hay preocupación porque hay incertidumbre entre quienes quieren invertir en México, y los que quieren invertir en nuestras entidades, no sólo por el impulso de las energías renovables sino porque hay quienes están dispuestos a usarlas”.

Afirmó que como mandatarios “no estamos pidiendo más que lo justo. La realidad es que Coahuila busca un equilibrio dentro del pacto fiscal. Sabemos que todavía hay muchas diferencias entre las regiones del país y que esto se tiene que equilibrar a través del pacto fiscal.

“Lo que buscamos es que ahora quien recauda más, quien aporta más a la Federación reciba también reciprocidad. No se trata de recursos -luego dicen que los queremos- no, queremos proyectos para nuestras entidades. Queremos que incluso la Federación los ejecute, no es que el dinero venga a Coahuila.

“Si para lograr esto tenemos que hacer una serie de recursos jurídicos, lo haremos, pero estamos siempre dispuestos al diálogo… Vamos a hacer lo jurídicamente necesario para poder establecer una ruta muy concreta que nos permita de manera seria impulsar una renovación del pacto fiscal”, enfatizó el priísta.

Otros gobernadores que demandan cambios en el pacto fiscal son Enrique Alfaro, de Jalisco; Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas; y Jaime Rodríguez, de Nuevo León.