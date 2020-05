Se defenderá en tribunales nuevos criterios para sector eléctrico: AMLO

El gobierno federal defenderá en tribunales los criterios que le llevaron a emitir nuevas valoraciones en las políticas para el sector eléctrico en respaldo de la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual se dieron instrucciones a esta dependencia como a la secretaría de Energía de preparar la estrategia jurídica, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, abrió la puerta para que de manera similar al diferendo con los gasoductos el año pasado, se abra el diálogo para mediar.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario dijo que se enfrentarán los litigios para “defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas privadas. Estamos pasando por un mal momento económico todos y ellos quieren seguir medrando como si nada pasara. La corrupción no se debe permitir en cualquier momento, pero menos ahora”.

En el fondo del asunto, López Obrador señaló que su gobierno irá en contra de la corrupción, el saqueo y el influyentismo que prevaleció en todo el périodo neoliberal en la industria eléctrica, “ese es el fondo del asunto. “Se entregaron contratos leoninos, que afectan el interés nacional”.

Describió que la pretensión era destruir a la CFE, cerrar sus plantas, subutilizarlas, “no permitirles que generaran energía para darles preferencia a las plantas de generación eléctrica del sector privado, sobre todo extranjeras. Estas irregularidades, por llamarlas de manera suave, en esos actos de corrupción se le dio preferencia a estas empresas de generación de energía limpia, en contra de la CFE”.

Aseveró que la pretensión con las decisiones adoptadas es poner orden y establecer que “haya piso parejo” para la CFE porque la inconformidad de las empresas privadas es contra la preponderancia que tendría la CFE, pero eso “es exactamente lo que ellos hacen porque ellos tomaron la CFE , la preponderancia y el control preferencial lo tenían las empresas particulares”.

Aunque dijo que ya era hasta de “mal gusto” insistir en la referencia, recordó que ex secretarios de Estado y hasta un ex presidente, tenían asegurado empleo después de entregar concesiones, se iban a trabajar hasta en los Consejos de Administración.

Refirió que lo que se está defendiendo es la economía popular para que no se incremente el costo de la energía y garantizar precios justos. “Cuando estos señores se apoderaron de la industria eléctrica desde el gobierno de Salinas aumentaba el precio de la luz. No se acuerdan porque a veces hay que refrescar la memoria. Que hablaban que con la reforma energética, con el desmantelamiento de la CFE y dejarles el mercado a particulares iba a bajar el precio y fue lo contrario. ¿Por qué no se analiza cuanto aumentó el precio de la luz en los dos ultimos sexenios, en el periodo neoliberal?”

-Cuando hubo el diferendo con los gasoductos se planteó renegociar los contratos con las empresas. ¿Se podría abrir el dialogo para renegociar los precios con empresas a las que se les compra?

-Estamos abiertos al diálogo pero se pone por delante el interés nacional y nada de que contraten gacetillas en periodicos del extranjero, inserciones pagadas aunque no le pongan IP. No nos va a hacer cambiar, porque no podemos permitir la corrupción. Sí al dialogo y que se entienda que eso que hacían antes era porque se los permitian porque trataban a los funcionarios muy bien.