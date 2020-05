Tendría que investigarse si Peña benefició a empresa ligada a familiares: AMLO

Ante versiones periodísticas de que en la pasada administración, el entonces mandatario Enrique Peña Niero benefició a una empresa ligada a sus familiares, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que habría que investigarse si está directamente vinculado quien fuera Jefe del Ejecutivo, y revisar desde cuándo estaba operando esa empresa y qué otros contratos había recibido.

López Obrador aludió al tema a pregunta expresa, lo que le dio pauta para señalar, una vez más, que en su gobierno "se están barriendo las escaleras de arriba para abajo" utilizándose, ironizó, cloro y desinfectante para erradicarla porque "venimos de un régimen caracterizado por la corrupción".

En otro orden, ratificó que bajo su administración no se habrá de utilizar la práctica del fracking para la explotación petrolera. Señaló que al darse a conocer la entrega de presuntas autorizaciones, Petróleos Mexicanos remitió un informe según el cual hasta ahora no se ha avalado esta práctica. Se explica que en dos casos donde se hace referencia a esta práctica no han iniciado ni se tiene previsto operarlas en esta administración.

-¿Cualquier permiso que se hubiera dado para métodos no convencionales se revertiría?

-Sí, respondió López Obrador.

Dijo que es una práctica prohibida en este gobierno por lo que dijo que Pemex no tiene permiso ni presupuesto para desarrollar prácticas no convencionales.