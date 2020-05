Landau, orgulloso de la relación entre EU y México

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, se dijo orgulloso de la relación entre ambos países y aseveró que "no podremos domar el coronavirus en Estados Unidos si no se doma en México y viceversa".

El diplomático a través de un tuit dijo:

"Muy orgulloso de la estrecha cooperación y solidaridad no solamente entre nuestros gobiernos pero también entre nuestra sociedad civil. Dado nuestros estrechos lazos, no podremos domar el coronavirus en Estados Unidos si no se doma en México y viceversa".

Esto fue en respuesta a un tuit del vocero de la cancillería, Roberto Velasco, quien informó, a través de su cuenta de Twitter, que esta mañana llegó al aeropuerto de Toluca un tercer vuelo con 20 ventiladores volumétricos y agradeció a la Embajada de Estados Unidos en México.