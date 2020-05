Espera AMLO reanudar sus giras a fin de mes

Ciudad de México. Aún a la espera de la autorización de las autoridades de Salud para reiniciar sus recorridos por el país, el presidente, Andrés Manuel López Obrador ya tiene considerado un plan de giras que arrancaría con el banderazo del inicio de las obras de los cuatro tramos del Tren Maya. Sin embargo, mencionó que posteriormente considera acudir al Istmo para supervisar las obras del tren transísmico e inaugurar después sucursales y concluidas del Banco del Bienestar.

Durante su conferencia de prensa señaló que por ahora tendría previsto reiniciar hacia finales de mes o bien en el primer fin de semana para retomar su agenda de visitas a las entidades. Aclaró que en el caso de la primera gira, para iniciar las obras en los cuatro tramos del Tren Maya, se consideraría, de autorizarse, un traslado terrestre desde la Ciudad de México o, de no ser avalado todavía por la secretaría de Salud, se inauguraría de manera virtual, desde Palacio Nacional.

"Hay un compromiso público para cumplir en tiempo, en forma, en presupuesto; nada de que se paró la obra, nada de que hace falta una ampliación presupuestal que no estaba prevista. Se va a cumplir, vamos a terminar a mediados del año próximo. Es cumplir cabalmente. Esta también es una nueva normalidad. Nada de empresas constructoras irresponsables".

Expresó su interés particular para que se inicien las obras por dos factores, la posibilidad de concluir el proyecto en el plazo originalmente previsto de 2023 y la generación de al menos cien mil empleos que estas construcciones generarían, importantes especialmente en esta coyuntura.

"Me gustaría dar el banderazo al tren maya el 30 y 31, creo que sábado, domingo de la próxima semana, sino una semana después. Va a depender de lo que me recomienden los médicos. De todas maneras, cuidando todas las medidas sanitarias. Tengo que prepararme porque es muy probable cuando reinicie me traslade por carretera, aunque tarde un poco más, para cuidarnos, para dar el buen ejemplo".

Al detallar los recorridos que ya tiene planeados, también mencionó supervisar los avances en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, así como las acciones de rehabilitación en cada una de las seis refinerías que actualmente operan en el país.

En referencia a las sucursales del Banco del Bienestar que el ejército construye en comunidades alejadas donde no hay ningún banco, recordó que el objetivo es concluir dos mil 700 entre 2020 y 2021. Informó que hasta ahora se encuentran en proceso de construcción 350, aunque algunas de ellas ya están concluidas, lo cual contempla ya contar con acceso a internet para realizar las operaciones con tarjeta de los beneficiarios.

Por otro lado, cuestionado acerca del fallecimiento de trabajadores de la Fiscalía General de la República a quienes se les habría obligado a seguir laborando a pesar de presentar ya síntomas de la enfermedad, el mandatario señaló que los familiares están en posibilidad de promover denuncias contra posibles abusos de sus jefes.

Asimismo, mencionó que lamentablemente han fallecido servidores públicos, incluido una persona de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. Lamentablemente, reconoció, hay contagios a pesar de lo cual destacó que se siguen protocolos de salud que se aplican en todas las oficinas públicas.