Critican diputados la decisión de recortar 4 mmdp al sector agrario

Ciudad de México. La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados expuso que el presupuesto programado para el sector agrario fue recortado con un monto de cuatro mil millones de pesos. Durante una reunión virtual, el presidente de ese grupo de trabajo, Eraclio “laco” Rodríguez (Morena) endureció el tono:

“Una de las cosas muy preocupante es el recorte de cuatro mil millones de pesos, esos recursos que habíamos obtenido en el presupuesto 2020. Dos mil quinientos ya no se van a tener por decisión del presidente de la República, también otros mil 500 millones tampoco lo vamos a tener por ordenes del presidente. También un fideicomiso que teníamos para apoyar a los productores ya no está.”

El presidente de la comisión, llevó la mano en el encuentro, y no dio pausa en sus reproches al gobierno: “Tenemos una caída brutal en los programas para el sector. Al secretario (Víctor Manuel Villalobos) le ha faltado energía y coraje para defender las necesidades del sector, vemos a un secretario muy alejado del sector agropecuario. Hoy esta muy lejos, está a quince cuadras atrás en el desfile, no defiende al sector”.

La posición de los diputados del grupo de trabajo, también se enfiló criticar las acciones del gobierno. “A partir de la protección al maíz nativo, era evidente que se nos iba a venir muchas peticiones de cómo proteger y fomentar algunos otros cultivos, vemos lo de la Ley del café, como otros productores de soya también están solicitando que la soya sea un producto estratégico, los de sorgo y los de miel, ya están enlistados para que se reconozcan como una producción estratégica nacional.

“Quiero decirles que hoy en este gobierno, no es estratégico la producción de nada. En el caso del café hay muchos productores están muy mal atendidos, muy mal tratados pero políticamente muy utilizados. Todos los cafeticultores son carne de cañón, pero no tienen crédito, no tienen paquetes tecnológico, no tienen instrumentos que les permita hacer crecer su industria, su producción, mantener la productividad”, repuso el diputado Rodríguez.

Durante el encuentro virtual se concluyó que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable no se contemplan programas para apoyar a los cafeticultores. “Este tipo de productores y son en la mayoría de los casos de muy bajos recursos económicos, como también lo son los de soya. Hace muy poco los productores de soya atendían el 8 por ciento del consumo nacional, hoy solo producen en el dos por ciento del consumo nacional, vamos a importar el 92 por ciento de la soya que se consume en el país.

“No puede ser el maíz un cultivo prioritario, los maíces nativos los siembran los mas pobres porque no tienen recursos económicos para mejorar sus cosechas. Esto lo veía venir. A la ley de Desarrollo Rural Sustentable le hace una buena barrida”, insistió el diputado morenista Eraclio Rodríguez.