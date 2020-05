Centro neurálgico del envío de insumos contra el Covid

La tripulación del Hércules, encabezada por el piloto Raúl Ibarra Cerrillos y el copiloto Abraham Adalberto Torres Figueroa, se refiere a su avión como un tráiler con alas , capaz de llevar hasta 20 toneladas de ayuda en un solo viaje.

El capitán Ibarra señaló que se enfrentan a una situación nunca antes vista, es algo inédito, la verdad no se nos había presentado una pandemia de esta índole y a final de cuentas yo creo que estamos prestando el apoyo como nación y como gobierno en todos los lugares que se requiere.

Los militares trabajan en el hangar en turnos continuos de 24 horas, no te da tiempo de dormir ni pensar en el sueño, porque hay mucho trabajo , señala el sargento segundo de sanidad Miguel Ángel Leal Cruz.