Urge reforma al pacto fiscal en favor de municipios: Muñoz Ledo

San Luis Potosí, SLP. El diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo afirmó que "al país le urge una reforma al pacto fiscal en favor de los municipios, pues la actual es un embudo que deja el mínimo porcentaje del reparto presupuestal a los ayuntamientos".

Así lo hizo durante un conversatorio virtual, en memoria del líder político y social potosino Salvador Nava Martínez, en su 28 aniversario luctuoso.

Con la participación de Concepción Calvillo, viuda de Nava, de 102 años de edad, e invitados como el historiador Enrique Krause, el legislador Muñoz Ledo y el politólogo Sergio Aguayo, además del presidente municipal de esta capital, Xavier Nava Palacios, se realizó la conferencia virtual que se llevó a cabo el lunes por la tarde.

Porfirio Muñoz Ledo destacó la defensa del municipio, de la comunidad, como lo hizo en su momento el médico, político y líder social quien en dos ocasiones fue presidente municipal de San Luis Potosí, e igual número de veces, candidato a gobernador.

Siempre crítico con la actual administración federal, el ex presidente de la Cámara de Diputados recordó a Salvador Nava como un hombre con independencia de criterio, que es lo que hace falta a muchos de los actuales políticos. "No podemos ser una borregada, porque las tómbolas no tienen ideología", enfatizó.

"Hay que rescatar al municipio como principio básico de soberanía que, como la democracia, está soportada por comunidades; porque respecto a la globalidad, sin alcaldía no vale nada. Yo diría que en los municipios no debería haber partidos políticos nacionales, sino regionales.

Otro de los invitados al encuentro de homenaje, Sergio Aguayo, compartió que Salvador Nava, quien fue conocido como "El Doctor", demostró que se podía "ser un ciudadano de tiempo completo y participar en la vida política y utilizaba a los partidos al servicio de la sociedad, con lo que demostró que un candidato —independientemente de las siglas de un partido que lo respalde—, puede gobernar".

Aguayo planteó que la conmemoración de Nava ratifica "el reto de la sociedad civil en la transición, sin sociedad no hay avance democrático".

En tanto, Enrique Krause expuso que "el régimen que enfrentó por décadas este líder implacable que fue Salvador Nava, era tan, o más poderoso que la coalición que gobierna ahora en el Congreso, y el Presidente, de poderes muy amplios, que ocupa tantos espacios en la vida nacional".

Además, exhortó a la ciudadanía a la movilización "para que por medio de las redes sociales podamos hacer público y masivo el legado de Nava. Poner a Nava en la calle, con la bandera de la libertad en el México de 2020 y 2021".

Krauze describió al líder social como "un hombre de ideas muy claras, sin ser un ideólogo", y resaltó su " espíritu liberal, y el liderazgo civilista de Nava" pues, "es el tipo de perfiles que requiere el país. Fue popular sin ser populista.

Finalmente, Concepción Calvillo agradeció a los participantes, que recordaron gran parte de su vida y su legado, cuyo objetivo fue "que el ciudadano tuviera un gobierno honesto, justo y libre".