Judicatura debe revisar ratificación de sentencia contra Duarte: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Poder Judicial tiene que revisar la sentencia de la magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, que ratifica la pena de nueve años de prisión para Javier Duarte y que revoca el decomiso de 40 inmuebles supuestamente ligados al ex mandatario de Veracruz.

También dijo en su conferencia de prensa, que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, “nos tiene que dar un informe” sobre adultos mayores presos “que deberían de salir”, al recordar que a pesar de que la Ley de Amnistía ya se aprobó, “no se aplica”, por la “lentitud de los trámites”.

A pregunta expresa sobre el resultado a la apelación de Javier Duarte, dijo: “eso lo tiene que revisar el Poder Judicial, que tiene una instancia, el Consejo de la Judicatura, para observar si se aplica bien la ley. Es una especie de fiscalía. Entonces cuando hay una decisión de éstas se puede acudir a esta instancia y pedir la revisión. No nos corresponde a nosotros”, dijo.

Una de las cosas que hemos hecho, agregó, “es respetar las decisiones tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial, pero sí ayudar en este caso”.

Cuestionado también sobre Israel Vallarta, acusado de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en 2005, y que dio positivo de Covid, dijo que “hay otros casos pendientes, y seguramente nos tiene que dar un informe la secretaria de Gobernación, de gentes, adultos mayores, que están en las cárceles y deberían de salir”.

Recordó que ya se aprobó la Ley de Amnistía y “no se aplica. En todo esto tiene mucho que ver la lentitud de los trámites. No se cumple en México el principio de que la justicia se tiene que impartir con prontitud. Se tarda mucho.

“Hay gente que está privada de su libertad sin sentencia, durante años. Desde luego hay inocentes todavía, los que no tienen con qué comprobar su inocencia”.

Todo esto lo tenemos que seguir tratando, añadió, y destacó que apoyó la iniciativa del Poder Judicial para que haya más defensores de oficio del pueblo “para mucha gente que no tiene posibilidad de tener una asesoría jurídica.

“Lo importante es que no nos acostumbremos, que estemos siempre zarandeando, que no nos gane el inmovilismo, aquí no debe haber. En el combate a la pandemia (de Covid-19) sí, nos tenemos que quedar en nuestras casas, pero en la acción para resolver problemas, no”.