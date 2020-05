Se niega a cerrar labores 6% de empresas no esenciales: STPS

Ciudad de México. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que 94 por ciento de las empresas y centros de trabajo no esenciales acataron la disposición de suspender sus actividades, por lo que un seis por ciento mantiene sus labores, entre ellas tiendas departamentales, comercios de productos no esenciales y comercios para venta, reparación, mantenimiento y distribución de vehículos para uso particular.

Este porcentaje aumentó uno por ciento la semana anterior.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, 42 por ciento de las empresas que se negaron a cerrar, pese a la contingencia sanitaria, están en los municipios más afectados por la pandemia.

Luisa María Alcalde, titular de la dependencia, informó en la conferencia mañanera que las visitas de supervisión a empresas y centros de trabajo continuarán, como parte de la jornada nacional de sana distancia, hasta el último día del mes.

Después, dijo, se realizarán según el semáforo y las medidas que se implementarán para cada una de las regiones.

“Todavía faltan 13 días, es un llamado para que nos cuidemos todos”, dijo.