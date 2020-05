Querella de Notimex en contra de la JFCA

Indicó que la Junta Federal emitió un acuerdo de un expediente que aún no ha causado estado el laudo , ya que la agencia tiene un juicio de amparo sub judice, es decir que sigue en proceso, contra la existencia de la huelga y que fue presentado a principios de marzo en el juzgado sexto de distrito en material laboral.

El director jurídico expuso que no queda claro por qué la Junta Federal, que preside María Eugenia Navarrete Rodríguez, se ha pronunciado a favor del grupo sindical que mantiene el bloqueo en las instalaciones de Notimex, algunos acuerdos no nos han favorecido, no han salido de la forma en la que esperábamos, a pesar de que tenemos los elementos , no obstante, dijo, los vamos a combatir ante las instanciascorrespondientes .