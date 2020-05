Industrias deberán firmar protocolos de salud: AMLO

Ciudad de México. El inicio de la nueva normalidad en las industrias que fueron reclasificadas como esenciales deberá hacerse con el compromiso responsable de las empresas de que protegerán la salud de los trabajadores, con el cumplimiento de los protocolos definidos por las secretarías de Salud y Economía, sostuvo el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo pidió a los gobernadores, alcaldes y autoridades tradicionales que la reanudación de actividades en los municipios sin contagios se realice con el mayor consenso social en el entorno de la epidemia de Covid-19.

En cuanto a la reanudación de actividades en los 324 municipios denominados de la esperanza, dijo: Vamos a abrir, pero con cuidado. Le pido a todas las autoridades, gobernadores, alcaldes, a las autoridades de usos y costumbres que nos ayuden para que nos cuidemos. Hay que hablar con los maestros, empezar con acuerdos, tiene que haber consensos. Nada por la fuerza todo por la razón y el derecho, cuidándonos. Pero si ir pensando en abrir porque tenemos que reiniciar a cabalidad la vida productiva, la vida económica, social, cultural, el regreso a la nueva normalidad .

Mediante un video difundido en redes sociales en el que destacó que no sólo lo material debe prevalecer en este regreso, sino fundamentalmente el cuidado de la salud, López Obrador señaló que las secretarías de Salud y Economía, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social ya definieron las reglas para la reapertura y abrirán una oficina para procesar las solicitudes de las empresas que pretendan reanudar las actividades. Deberán llenar un cuestionario de 60 preguntas que involucran su compromiso de protección de los trabajadores.

Hace el compromiso la empresa, ya sea de la construcción, minería, automotriz, de actuar de manera responsable bajo protesta de decir verdad y se les va a ir dando el permiso, la autorización, con protocolos. No puede tener a todos los trabajadores, hay que cuidar los aforos; la entrada y salida; tomarles la temperatura, en fin, se tiene que cuidar a los trabajadores y se les va a dar la confianza, no vamos a establecer muchos mecanismos de supervisión o tramites burocráticos, partimos de la confianza.

Sin embargo, precisó que se diseñarán mecanismos de supervisión sobre la base de una selección aleatoria –similar a los establecidos en la ley de Confianza Ciudadana–, por sorteo se definirán aquellas empresas que serán supervisadas. Si hay incumplimiento, entonces si se procederá legalmente.