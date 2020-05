Gobierno pondrá en orden al sector eléctrico: AMLO

Ciudad de México. El sector empresarial está en todo su derecho de proceder legalmente contra las nuevas disposiciones energéticas, pero el gobierno va a poner orden en el sector eléctrico porque "les entregaron el mercado de la electricidad a particulares, entregaron contratos a empresas particulares, fundamentalmente extranjeras que luego se llevaron a trabajar a sus empresas a los altos funcionarios que les permitieron la privatización, incluso un ex presidente".

Durante su conferencia de prensa, López Obrador dijo que va a defender a la industria eléctrica nacional "porque tengo el compromiso y lo voy a cumplir de que no va aumentar el precio de la energía eléctrica". El mandatario consideró que se excedieron en los términos en los que se les dieron los contratos de energía renovable -que calificó de leoninos- porque se marginó a la Comisión Federal de Electricidad en las determinaciones de dar facilidades para la generación de energías renovables, sin incluir la producción de las hidroeléctricas de la CFE.

-¿Qué va a pasar con las energías renovables?

-Se va a continuar, se va a dar más información sobre este tema. " ¿Que fue lo que hicieron?, vamos a dar facilidades a quienes produzcan energías renovables, limpias, pero en algunos casos negocios sucios".

De acuerdo a los términos del contrato al no contemplar la generación de energías limpias por parte de la CFE se les dio "trato preferencial solo a los particulares y parar las plantas de la CFE. Y si estamos garantizando que no aumente el precio de la electricidad, no puede ser que estemos haciendo el esfuerzo de reducción de costos de la CFE y los particulares no aporten nada".

López Obrador dijo que debe quedar claro que el Estado es el rector de las actividades del desarrollo económico nacional. "Se está poniendo orden y lo vamos a seguir haciendo. Es para que estuvieran pidiendo disculpas aceptando que se excedieron y que ya no se puede seguir con lo mismo. Espero que ellos comprendan que yo no soy gerente de una empresa, soy presidente de México y representó a todos los mexicanos".

Si el sector empresarial están en su derecho de apelar a los tribunales, también el gobierno está en su derecho de hacerlo en el marco de la legalidad vigente. El mandatario dijo que como consecuencia de estas condiciones de operación que se les dejó en el periodo neoliberal, se les entregó hasta el 50 por ciento de la generación de electricidad y provocó el constante incremento del precio.

"¿Por qué entonces no protestaban los que ahora se inconforman? ¿Cómo va a desarrollarse el país, salir adelante, desarrollar sus industrias si el precio de la electricidad es de los más altos del mundo? Necesitamos poner orden y ya no se siga consumando el saqueo del periodo neoliberal, están en todo su derecho de acudir a tribunales como también nosotros". Hay que poner fin a esa visión, dijo, de que México es tierra de conquista.