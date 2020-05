Conservadores, detrás de campaña de desprestigio contra mi gobierno: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al sector conservador que defiende el sistema neoliberal de estar en una campaña de desprestigio en contra de su gobierno ante la imposibilidad de hacerlo solo con sus campañas de desinformación.

Sostuvo que como no les basta con "desinformar con la prensa en México ahora han acudido a periódicos de otras partes del mundo como el Wall Street Journal, New York Times, Whashigton Post, Financial Times y El país" que están "tomados" por las grandes corporaciones.

Sin embargo, el Presidente sostuvo que "yo no tengo confrontación con los medios, son los medios que atacan al gobierno, para decirlo así, de manera sencilla. Lo que hacemos nosotros es argumentar, replicar, aclarar las cosas y hay infinidad de distorsiones".

Al abundar sobre sus consideraciones en torno a la prensa internacional, el mandatario aseveró que esta vinculación de intereses económicos y mediáticos forma parte de una "decadencia" expresada en medios de comunicación del mundo. "Así como necesitamos revisar la política económica que se ha aplicado, el fracaso del modelo neoliberal y optar por algo nuevo, hay que hacer una revisión del papel de los medios de información, sobre todo imprimirles ética. Hace falta el imperativo ético en el ejercicio del periodismo".

Dijo que es muy lamentable que si la democracia estadunidense se basó en dos pilares, su poder judicial y la prensa independiente, "se ha ido perdiendo porque ahora es defensora de intereses de grupos. La prensa debe ser independiente, alejada del poder económico y político y cercana siempre a los ciudadanos".

Acusó al diario español El País de asumirse como defensora de las empresas que hacían negocios en México, "por eso un día sí y otro día también nos cuestionan".